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【日本限航】林世雄斥限制並不合理　會繼續向日方表達意見

社會 10:30 2022/12/31

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（資料圖片）

日本當局即日起限制當地機場處理香港航班，運輸及物流局局長林世雄稱，這令一眾準備到當地歡度假期的香港旅客、航空公司及旅行社大失預算。他批評有關限制顯然並不合理，會繼續努力與日本當局表達港府的意見。

他指出，港府連日來透過不同渠道跟日方交涉，雖然日方其後同意調整部分政策，但仍然維持一些針對香港出發航班的限制——來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場。如要使用新千歲、福岡和那霸3個機場，來自香港的載客航班則不可載有7日內曾到中國內地的乘客。航空公司亦不准增加由香港前往日本機場的航班。

日本的限制昨日開始實施，猶幸在航空公司及旅行社配合之下，旅客都相繼獲安排更改機票或退款。政府部門會繼續和航空公司、旅行社等保持密切聯繫，確保他們向受影響人士適當交代最新安排，特區政府亦會為有需要的香港居民提供協助。香港居民如在日本遇事需要協助，可致電入境處24小時熱線+852 1868尋求協助。

推動通關進度方面，林世雄稱運輸及物流局和轄下各部門的同事正密鑼緊鼓，全力協調海陸空的跨境交通服務，致力確保跨境交通的運力和配套充足和方便。

邁進新一年，港府將繼續按「基建先行」及「創造容量」的規劃方針，全速推動運輸基礎建設，加強與大灣區城市的跨界融合，完善運輸網絡。港府亦會全力推展機場三跑道系統，推動多式聯運網絡和高增值現代物流發展，不斷提升香港作為國際航空樞紐和國際航運中心的地位。

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責任編輯：吳卓峰

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