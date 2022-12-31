【兄弟不和】細佬想裝修公屋住得舒服　哥哥擬遷出買樓拒夾錢︰俾50%幾肉赤

▲ 有港男指細佬擬裝修公屋，但他將遷出而不欲夾錢。

有公屋住戶花錢裝修後，內部環境靚到可媲美私樓。一名港男日前在網上討論區指出，細佬擬裝修公屋，但他將於一年後遷出而不欲夾錢，有感「俾50%都幾肉赤」。兄弟為裝修一事爭執，他因而問網民意見。

該名港男於本周二（27日）於網上討論區「連登」，以「公屋裝修俾唔俾錢好」發帖文稱，與弟弟同住公屋，他們只是租戶，租約上他是戶主，細佬則是同住家人。細佬早前向他表示住得不舒服，所以想裝修，「跣灰油靚佢+換傢俬（梳化電視櫃床）」，也想他一起分擔裝修費。

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計劃一年後買樓結婚

港男透露現住的公屋樓齡30年，10年前曾裝修過一次。他與細佬都有經濟能力，細佬未拍拖，短期內不會結婚。至於他就打算後年與女朋友搬出去住，並計劃買樓結婚，因此不願夾錢。他表示︰

我細佬話住多一年都係時間，早俾錢裝修就早享受。裝修幾皮嘢點都走唔甩，我俾50%都幾肉赤。

如他屆時買樓要公屋除名，估計細佬變成寛敞戶，應該要搬走。兄弟倆為裝修一事「而家傾到鬧晒交」，他想了解網民的看法，到底認為「大家係屋企人應該分擔裝修錢」，還是「住多一年就搬出去住仲裝咩修」。

網民︰你都走仲夾乜

不少網民覺得既然兩兄弟是公屋租戶，根本不必花錢裝修，而且樓主只住一年就搬走不夾錢也合理。有網民留言，「租唔使裝修啦，反正都唔係自己嘅」、「你都走啦，仲夾乜」、「冇錢學咩人舒服」。有人建議樓主「俾錢裝修不如早啲搬出去」、「最多俾1至2成」。

另一方面，有網民認為「一家人少少錢算啦，唔好傷和氣」，或許考慮「俾細份嘅，如果你確定唔會再返去住」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳