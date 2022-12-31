【嚇人車禍】美女主播踩單車落斜遇車禍　臉多處受傷恐毀容

▲ 美女主播踩單車落斜遇車禍，臉多處受傷恐毀容。

台灣35歲美女主播宋燕旻早前因踩單車失足出車禍，且驚傳毀容。當事人昨日（30日）便首度公開傷勢照片，只見她傷勢十分嚴重，額頭鼻孔嘴角不但滿布血漬，左眼更是充斥瘀青，兩眼完全無法睜開，整個臉亦相當腫脹，完全與昔日亮麗模樣大相徑庭。從她面容扭曲的神態，亦可以知道當事人十分痛苦。

最新影片:

宋燕旻昨天於社交平台除了公開傷勢照片，亦仔細憶述事發經過。她指意外當天，她見天氣風和日麗，於是便決定載著老公踩單車，豈料，當落一個很長的斜坡時，意外便頓生，她形容「沒有踩任何踏板加速但開始失速，速度快到龍頭無法掌控，我們在地下道自摔了 」。

根據她丈夫轉述，她當時頭部著地後，很快便失去意識，透過丈夫及女途人的幫忙，她很快便被送到醫院治療。經醫生檢查，證實「腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血（好像是這個病名，總之是三種腦出血）、左側眼眶骨折骨裂、左側顴骨骨折骨裂、雙手擦挫傷、左腳擦傷」。

另一方面，她又指對於丈夫的細心照顧十分感激，寫道「我騎腳踏車載你，把你的十字韌帶給摔斷了，你沒有怪我，反而叫我不要自責，我臉毀了你每天幫我換藥，安慰我臉腫得很可愛」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣