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【又派金句】盧寵茂：港府領700萬人走復常路　而非叫人跳過河的對岸

社會 10:40 2022/12/31

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（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂今（31日）表示，內地與本港通關是眾望所歸、民心所向，但預期民生及經濟活動增多，必加劇疫情。

他說政府屆時將檢視抵港人士的接種要求，措施適時調整，會確保對海外及內地抵港者的防疫政策一致。他又相信，本港恢復與外地人員流通下，預期未來一段時間，確診新增數字會維持較高水平。

但他形容當局做法是「放寬但沒放棄防疫」，政府部門和醫管局仍然「打醒十二分精神」應對疫情。 盧寵茂強調，政府過去半年的防疫政策方向穩定，從沒搖擺，確保在穩步有序的情況下，「摸住石頭過河」。他強調這是港府帶領700萬市民走復常的路，而非叫大家一齊跳過河的對岸。

他又指，本港已撤銷大部份社交距離措施，對醫療系統肯定構成壓力，不過情況已經比年初已有改善，醫管局已經加強應對能力。

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責任編輯：吳卓峰

 

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