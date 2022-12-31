【新打卡位】灣仔海濱新引入海上餐廳　海邊食飯可遠眺維港

▲ 新開放場地設有海邊餐廳。（發展局圖片）

政府宣布，灣仔海濱「水上運動及康樂主題區（第三期）」和炮台山「東岸公園主題區（第一期甲）」，已經正式開放，港島北海濱長廊延長至8.7公里。

「水上運動及康樂主題區（第三期）」位於鴻興道，北望維港，毗鄰香港遊艇會及水上單車租用處，連同早前已開放的第一期和第二期，整個主題區佔地約1.3公頃。新開放的場地提供戶外桌椅、遮蔭棚、餐飲、洗手間、育嬰室和淋浴室等設施，並設有多功能活動空間，供市民使用，亦方便日後舉辦更多水陸活動。



餐飲設施方面，港府首次在海濱共享空間引進海上餐廳，停泊於主題區水體上，主要用作舉辦宴會和活動。新開放的主題區亦有一間佔地約300平方米的陸上餐廳，市民可在室內用膳，亦可到頂層和露天用餐區，一邊用餐一邊遠眺維港景色。



港府相信，隨着港鐵會展站啟用，前往灣仔海濱更為方便，期望新增的設施能吸引更多人到訪，帶來更佳海濱體驗。



市民可從灣仔渡輪碼頭，沿鴻興道前往「水上運動及康樂主題區（第三期）」，或從港鐵會展站A2出口前往，步程均約5分鐘；而從港鐵銅鑼灣站C出口，經堅拿道西天橋前往，步程約9分鐘。



「東岸公園主題區（第一期甲）」位於興發街以西，即已開放的主題區（第一期）南端，佔地約1,300平方米，新增65米長的海濱長廊及休憩設施。第一期甲啓用後，市民可由東岸公園主題區沿威非路道休憩花園及銅鑼灣消防局，前往銅鑼灣「活力避風塘主題區」，加強了炮台山至銅鑼灣避風塘一帶海濱的連繫。



市民可從港鐵天后站沿電器道至永興街，再轉入興發街前往「東岸公園主題區（第一期甲）」，步程約8分鐘；而從港鐵炮台山站經油街轉入電器道，至屈臣道並經主題區第一期進入，步程約9分鐘。

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責任編輯：吳卓峰