【有種好男人】馬德鐘馮素波演非一般母子　 「馬神」為一個原因決定食素

▲ （左起）馬德鐘、馮素波、何飛鳳。

馮素波（波姐）於雷霆881商業一台主持節目《樂齡王國》每集邀請圈中一眾曾演其仔女的好朋友接受她與另一主持人何飛鳳的訪問。本周波姐邀來的嘉賓，就是主演TVB新劇《有種好男人》的「馬神」馬德鐘。



波姐在節目開首先分享對馬德鐘的印象指，馬德鐘初入行時較被動，不愛說話，後來問及對方才知他是模特兒入行，其後更表示自己最愛馬德鐘在《衝上雲霄》扮演飛機師的角色造型，機師制服襯在他身上顯得份外靚仔，笑言當年自己亦被他的造型迷倒。



二人雖認識多年，但一直到2021年的《雙生陌生人》才有機會以母子檔再合作，談及二人新作《有種好男人》，兩位率先分享劇中的關係為「非一般母子關係」。

▲ 《有種好男人》

食素5年

馬德鐘謂劇中一場戲要跟波姐擁抱以冰釋前嫌，而該片段及後更被劇組監製大讚，波姐笑言：「有個咁靚嘅男人畀我攬，都唔知幾耐無男人攬過我喇！」馬德鐘回應：「我又何嘗唔係攬得好舒服呢！」



馬德鐘表示十分欣賞波姐面對人生的態度，尤其波姐經歷丈夫離世期間，仍積極努力面對生活，令他大感佩服。他回想起當時波姐寧願回公司開工拍攝、找同事聊天，也不願留在家中獨自對著四幅牆，「佢將工作變成輕鬆嘅事，變成一個搵同事交談嘅機會，從而搵到樂趣，我覺得呢個係一種專業諗法黎㗎！」



比較今昔的自己，馬德鐘成為素食主義者5年，也戒了酒，直言對以往的自己感到陌生。因父母離開、身邊許多人身體變差，令他近年變得更珍惜身邊的人和事：「唔想等到身體有警號話我聽唔得，先至識得停。」

▲ 《有種好男人》





馬德鐘分享仍十分喜愛工作，同時亦很享受每份工作的過程，以及跟每位拍檔合作機會。

他謂Liza姐（汪明荃）和松哥（劉松仁）對他演藝路上的影響也很大，在他們身上看到「藝德（藝術德行）」的重要性，也表示自己也正在學習他們，用一種認真看待、感恩的心態去尊重這個行業。

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