【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】

▲ 原來真實身份係......

近日在網上瘋傳一條疑似女幼教在學生面前跳舞的影片，她穿著低胸小背心，大騷美好body，跳舞期間胸部狂搖晃。

此片即惹來一眾港媽炮轟不雅想嘔，更狠批她為人師表不應這樣做。不過另一方面，也有網民覺得並無不妥，只是睇片批評的人心邪。

【為人師表】疑似女幼教課室內跳舞胸部狂搖晃 港媽炮轟：不雅想嘔

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疑似女幼教穿低胸小背心跳舞

事因該段片長19秒的「疑似港女幼教miss學校面前跳舞，『胸部搖晃』」影片近日在網上的家長群組流傳，影片中見到身穿粉紅色外套，啡色吊帶小背心的疑似女幼教，身處一個疑似幼稚園的課室裏。

當音樂響起時，她一臉尷尬地微笑，隨即跟著音樂起舞，雙手擺動，胸部狂搖晃，非常有視覺效果，片段尾聲，她突然停下來，再次露出尷尬眼神。

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女幼教的真實身份

這條片段在網上引起廣泛討論，引起爭議，而網民更「偵探」上身，尋找該所謂「女幼教」的真身，發現原來對方不是香港教師，她是台灣人妻小G，更育有一位女兒，而該跳舞片的地點不是在幼稚園而是在育嬰室。

從其社交平台可見，小G毫不吝嗇大晒美好身段，當中有不少泳照，展露其豐滿上圍，簡直是「胸」湧而出，又大擺賣萌表情，難怪引起網上「哄動」。

而且，她似乎很喜歡跳舞，見她上載多條在不同地方的跳舞片，又與女兒一起跳，認真吸睛！

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