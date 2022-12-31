【骨骼健康】30多歲女子跌一跌竟骨折　求醫揭骨質疏鬆嚴重

▲ 30多歲女子跌一跌竟骨折，求醫揭骨質疏鬆嚴重。

一般人都以為骨質疏鬆，主要發生於年長人士身上。但有醫生卻指其實年青人亦有機會發生，並分享曾有一名30多歲的女病患，因跌倒導致大腿骨折，送院檢查後，才發現她骨質疏鬆情況相當嚴重，懷疑與其身型過分瘦削有關。

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義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑在Facebook表示，標準的骨質密度檢查結果T數值-1以上是正常，-2.5是骨質疏鬆，而該名女病患的檢查報告是-4.2，骨質跟標準正常值比起來，少了40多%。他又指女病患年齡尚輕便有骨鬆情況，極可能與她太瘦有關，因她BMI指數只有17。

洪暐傑解釋一般人認為瘦好像比較健康，但是其實過瘦會導致「骨骼承受重量較少、營養攝取不足、肌肉不足以及賀爾蒙異常」，使骨質疏鬆出現。

過瘦會骨質疏鬆的原因︰

骨骼承受重量︰瘦會讓骨質承重較少，但是承受一定重量的運動對於骨質健康是很有幫助的訓練，換句話說，當太瘦骨質承重少訓練少，就容易發生骨質疏鬆。

營養攝取不足︰太瘦的情況，較高的機會是會有像是維生素D、鈣質、蛋白質等等營養素攝取不足。

肌肉不足︰過瘦時，肌肉量也會比較不足，目前的研究都發現了骨質疏鬆症和肌少症兩者常常共同發生，有肌少症的人發生骨質疏鬆機率是高出了三倍。

賀爾蒙異常︰過瘦的情況下，女性荷爾蒙也會有分泌異常的情況，而女性荷爾蒙異常對於骨質強壯度是直接有影響。

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責任編輯：羅嘉欣