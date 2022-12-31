【無良業主】旺角170呎套房放租$6300 牆身發霉廚房嚇人殘舊不堪

▲ 雖然間屋地段好，交通方便，不過真係太殘舊。

樓價下跌，租金卻企硬！有業主於日前在網上放租旺角一間170呎套房，一房一廳，還有獨立廚房及廁所，月租$6,300。單位地段好，交通方便，附近餐廳、商店林立。不過，套房牆身發霉、廚房嚇人殘舊不堪，引來網民熱議，直斥業主無良，「我以為KK園區出租」。

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以交通方便作賣點

該名女業主本周四（29日），在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」放租，單位位於旺角通菜街的利民大廈低層，170呎一房一廳，還有獨立廚房及廁所，大廈更設有街閘、電梯、保安及閉路電視，原本租金$6,800，現在只需$6,300。

業主表示上手租客已住10年，單位正在進行翻新及清理垃圾，她以交通方便作賣點，3分鐘行到旺角港鐵站、5分鐘到旺角東站及新世紀廣場，附近餐廳眾多，商店林立，購物方便，需「二按一上」，即兩個月租作按金，一個月租金作上期，「一個月租免問」。

看似筍盤，但一看到單位內的照片，整個套房都非常殘舊，牆身發霉更有很多一撻撻的污漬，廚房近鋅盤的牆壁有一大撻的發霉漬，牆身更有些甩漆及裂痕。而廳內只有一張簡陋的碌架床、一個雪櫃、多張椅子和兩部電視機。

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網民︰業主唔當租客係人

帖文一出，即被網民熱議，力斥業主無良，「真心好多業主都唔當租客係人，爛溶溶嘅舊樓，劏到狗竇咁款，真係想叫啲人渣業主住返」、「呢啲業主真係冇人性！住得劏房嘅人都有佢哋嘅原因，可唔可以俾啲良心做人！」

也有不少網民指該單位殘舊，不是人住，「鬼屋，幅牆已經夠恐怖」、「如果要住喺度，真係覺得自己好折墮！」、「好恐怖，點解唔翻新完先影相？好趕客囉」；更有鬼馬網民指「用來藏參？」、「用來拍戲《正義回郎》凶案現場」、「我以為KK園區出租」。有網民認得該女業主，指她曾在其他業主的帖文笑人，「佢仲喺其他業主嘅post笑人哋間屋，原來自己都係爛劏房業主」。

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責任編輯︰王明芳