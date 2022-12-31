【復常之路】學校全班停課門檻放寬至3成人確診　中小學2月恢復全日面授

▲ 學校全班停課門檻放寬至3成人確診，中小學2月恢復全日面授。（資料圖片）

教育局昨日（30日）向全港學校發信，調整學校防疫抗疫措施及逐步及有序地調整上課安排，將確診學生佔全班人數比例，致全班停課7天的門檻，由原先1成，放寬至3成。

因應本港撤銷「疫苗通行證」要求、撤銷界定密切接觸者及發出檢疫令，學校「疫苗通行證」要求相應撤銷，所有教職員及其他人士無須持有效「疫苗通行證」可進入學校。課後活動安排亦會放寬，現時進行半天面授課堂的學校，所有學生在另一個半天均可留校進行課後活動。因家中乏人照顧而須安排回校的學生亦可留校活動。

由2022年12月29日至2023年1月31日，全日面授課堂將繼續適用於接種率達指定水平的學校。由2023年2月1日起，所有中學（包括特殊學校的中學部）首先全面恢復全日面授課堂。由2月15日起，所有小學（包括特殊學校的小學部）和幼稚園全面恢復全日面授課堂。特殊學校的宿舍部，可按既定的校本機制，處理宿生入宿的安排。提供非正規課程的私立學校亦可按上述分別中學及小學的時間表有序地恢復全日面授課堂。

教育局會維持教職員及學生（包括中學、小學、幼稚園及特殊學校）每日回校前量體溫及完成快速抗原測試 （快測）的要求，暫至2023年1月31日，教育局會持續檢視情況並適時公布往後的安排。

立法會議員朱國強接受電台訪問時曾表示，當局應檢討同班學生確診停課的門檻，以小學每班25人為例，倘有3名學生確診就要全班停課，變相影響其他學生的學習機會，促請當局放寬。他指新安排下，以小學為例，同班8名學生確診才達停課門檻，意味停課機會日後較低，有助同學的學習進度，重回正軌。

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記者：黃穎津