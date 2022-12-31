  • 18°C
香港時間 : 20221231日 (週六) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天網恢恢】網紅涉販賣人口迫女子拍色情片　與「瑞典環保少女」網上爭吵露行蹤被捕

娛樂 12:44 2022/12/31

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

Andrew Tate

在美國受爭議的網紅、前職業自由搏擊手Andrew Tate因涉嫌人口販運、性侵與成立組織犯罪集團而在在羅馬尼亞被捕，同時包括其弟弟Tristan在布加勒斯特的一間屋內，與另外兩名羅馬尼亞人一同被捕。

羅馬尼亞的有組織犯罪及反恐部門表示，2名的英國公民與2名羅馬尼亞人，涉有組織犯罪及人口販賣而被捕。

英國傳媒表示，檢控部門指Tate兩兄弟涉及對6名女子的性剝削，當中包括招攬這些女子、拘禁及強迫拍攝色情影片在網上銷售，而羅馬尼亞當局自4月起就對他們展開刑事調查。

Andrew Tate

據英國《每日郵報》報道，Andrew Tate被捕前，因與「瑞典環保少女」通貝里（Greta Thunberg）在網上爭吵，，吹噓自己收藏了33輛車，沾沾自喜稱「碳排量奇大無比」，並在羅馬尼亞的薄餅盒前嘲笑通貝里，但估計正是這薄餅盒成為Andrew Tate被拘捕的線索。

36歲的Andrew Tate在美國出生，曾參加自由搏擊的比賽，在網上自稱討厭女性，他早已因發表仇女及仇恨言論，遭很多社群網站平台封殺。在2016年，因一段襲擊女子的影片，令他被一個真人騷節目踢走。
 

娛樂人物職業 KOL 網紅 性罪行 網絡熱話

最高瀏覽

【風流成性】累多名女性墮胎遇細24歲嫩妻終「沉船」　風流富商婚後下場超慘
18:19 2022/12/30
【風流成性】累多名女性墮胎遇細24歲嫩妻終「沉船」　風流富商婚後下場超慘
【星級闊太】文詠珊由𡃁模始祖升呢做過億闊太　富豪老公陪Janice Man慶生【多圖】
12:37 2022/12/30
【星級闊太】文詠珊由𡃁模始祖升呢做過億闊太　富豪老公陪Janice Man慶生【多圖】
【姊弟脫險】父母車禍亡遺3孩困車內伴屍2日　5歲女一舉動助弟弟死裡逃生
13:59 2022/12/30
【姊弟脫險】父母車禍亡遺3孩困車內伴屍2日　5歲女一舉動助弟弟死裡逃生