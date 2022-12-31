【天網恢恢】網紅涉販賣人口迫女子拍色情片　與「瑞典環保少女」網上爭吵露行蹤被捕

▲ Andrew Tate

在美國受爭議的網紅、前職業自由搏擊手Andrew Tate因涉嫌人口販運、性侵與成立組織犯罪集團而在在羅馬尼亞被捕，同時包括其弟弟Tristan在布加勒斯特的一間屋內，與另外兩名羅馬尼亞人一同被捕。

羅馬尼亞的有組織犯罪及反恐部門表示，2名的英國公民與2名羅馬尼亞人，涉有組織犯罪及人口販賣而被捕。

英國傳媒表示，檢控部門指Tate兩兄弟涉及對6名女子的性剝削，當中包括招攬這些女子、拘禁及強迫拍攝色情影片在網上銷售，而羅馬尼亞當局自4月起就對他們展開刑事調查。

▲ Andrew Tate

據英國《每日郵報》報道，Andrew Tate被捕前，因與「瑞典環保少女」通貝里（Greta Thunberg）在網上爭吵，，吹噓自己收藏了33輛車，沾沾自喜稱「碳排量奇大無比」，並在羅馬尼亞的薄餅盒前嘲笑通貝里，但估計正是這薄餅盒成為Andrew Tate被拘捕的線索。

36歲的Andrew Tate在美國出生，曾參加自由搏擊的比賽，在網上自稱討厭女性，他早已因發表仇女及仇恨言論，遭很多社群網站平台封殺。在2016年，因一段襲擊女子的影片，令他被一個真人騷節目踢走。

