【豪遊咖啡】陳豪自揭與陳茵媺因咖啡結緣　太太確診暖男丈夫阿Mo做「外賣仔」送餐

▲ 陳豪真係絕世好男人！

由「咖啡達人」陳豪（Mo）及袁偉豪（Ben）主持、一連六集的《豪遊咖啡》今日(12月31日)播放最後一集，是次「雙豪」走訪西貢大街小巷，為大家介紹各種特色咖啡店，包括坐擁無敵海景的Chill爆 Café、半開放式的簡約風休閒Café、及結合了藝術元素的意大利風情咖啡店等。

「雙豪」還會各自為對方親自炮製咖啡，Ben選擇沖調有滋潤及Relax功效的「愛的驅寒咖啡」，Mo飲完竟是「得啖笑」?接著Mo特製了聲稱 能刺激五感的雜果咖啡“Mo Punch”，但Ben試味後竟驚呼是「羅莽汁」。

【豪遊咖啡】陳豪拍劇沖咖啡被鬧 袁偉豪結婚後變住家男人

陳茵媺做壓軸嘉賓 自揭相識經過

最後一集，壓軸登場的嘉賓是「Mo太」陳茵媺（Aimee），兩公婆相約於西貢一間咖啡小店撐枱腳。節目中，Aimee與Mo的互動可謂「戴住超都閃到盲」，事關陳氏夫婦甫現身已甜蜜拖實手仔，Mo更全程“Baby”前“Baby”後稱 呼愛妻，羨煞旁人!

席間，二人公開相識經過原來源自咖啡，自稱「一定要飲咖啡先記到稿」的Aimee憶述指，當年因經常拎住咖啡四圍走，結果屢被幕後同事指與Mo性格相似，從而令她開始留意Mo。

她冧笑望向老公續道:「有次服裝姐姐叫我搵你沖杯咖啡飲，然後唔夠一秒你就入咗服裝間，跟住我問你攞咖啡，你就即刻出去整......」

除了暢談雙方的歎啡習慣，Aimee還大爆Mo有鋪儲咖啡機癮，擺滿廚房和天台之餘，兩人更曾為廚房「劃位」講 數。

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大仔與幼女同樣熱愛咖啡

接著Aimee透露9歲大仔Aiden和6歲幼女Camilla均深得爸爸遺傳，對咖啡有濃厚興趣，說畢即扮Aiden平時 如何仿效Mo「嘈喧巴閉」整咖啡，並分享了Camilla偷飲咖啡的萌爆趣事。

最後Mo即場教太太炮製虹吸咖啡，Aimee則甜笑謂:「呢個係我10年以來第二杯沖嘅咖啡。」老公愛錫之情，盡在不言中!

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為太太日日做「外賣仔」

其實阿Mo是圈中出名的「愛妻號」，與Aimee結婚多年恩愛如昔，早前Aimee確診新冠病毒，她獨自搬出去隔離，令阿Mo擔心不已。

近日她在社交網上載隔離時的片段，更記錄一日三餐開門收下由老公陳豪親自送上門的愛心飯盒及飲品，片中所見，阿Mo在門口放下外賣後，便站在遠處與Aimee揮手，認真甜蜜！

早前阿Mo受訪時都表示擔心Aimee獨自在外居住，皆因Aimee不時見暈，害怕她在家中暈倒，故會不時打電話給她才放心，果然愛妻愛到濃。

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