許廷鏗獨立發展後⾸次舉⾏個唱　邀《全⺠造星IV》WinWin+CK任嘉賓唱新歌

▲ 《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》

一連兩晚的《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》於昨晚（12月30日）假九展Star Hall舉行首場演出，這次是許廷鏗（Alfred）獨立發展後首度舉行個唱。

今次Alfred花盡心思去製作，並邀來per se、吳林峰、鄧小巧、《全⺠造星IV》的楊安妮（WinWin）及黃斯琪（CK）任嘉賓一同分享舞台，讓演唱會極盡視聽之娛。

演繹新碟作品

Alfred本來一直在籌備全新專輯，而且打算舉行新碟發布會，碰巧遇上Star Hall的跨年檔 期，結果一不做二不休，將發布會發大去做，變成《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》。

演唱會中更貫徹「in the round」的概念，以Catwalk配以圓形舞台的設計， 將Star Hall變成四面台，讓觀眾可以從不同角度欣賞Alfred的演出。

既然當是新碟發布會發大去做，今次演唱會少不了獻唱新歌環節。

Alfred特別構思以劇場形式演繹即將收錄在新碟的作品如《平庸之鬼》及由Alfred填詞的《良心發現》、《聆聽世界這分鐘》等，並找來在新碟出現的歌手per se、吳林 峰、鄧小巧、WinWin及CK一同分享今次的舞台。

▲ 許廷鏗與WinWin。

唱經典金曲

在唱過一批新歌後，Alfred在台上有感而發道：「對於我嚟講，入咗行呢12年並唔容易，縱 然大家會覺得許廷鏗嘅音樂仕途都好順利，但其實同大家一樣，尤其是呢兩年係非常唔容易。」

他續稱：「多謝你哋今日嘅出現，對於我同成個團隊好大鼓舞，今次喺Star Hall搞個4面台仲要係圓 形舞台，以一個劇場形式去唱新歌，希望大家會喜歡我嘅新作。好多人問啲舊歌點呢?所以 後面嘅係娛賓嘅!」

接著，演唱會的下半部，Alfred便大唱自出道以來的經典歌如《仁至義盡》、《痛醒》、《我的離開也是愛》等，而唱至《無力感》時更與觀眾握手兼合照，由於 在過去3年裡未有試過這樣零距離的互動，所以Alfred這舉動即時掀起了全晚的高潮。

▲ 許廷鏗與CK。

一同拍照留念

眾所周知，Alfred熱愛攝影，所以為是次演唱會特別推出一次性菲林相機，並以未曝光的新歌歌詞作為設計圖樣，於現場發售，而昨晚Alfred進行一項創舉，邀請觀眾一起舉起相機及手機，以閃光燈拍照，為全場觀眾留下實在又難忘的睇Show新體驗。

Alfred亦透露，今次演唱會將推出DVD，並呼籲大家曬相後將 照片send回給他，之後會揀選合適的在DVD內使用，實行與觀眾炮製私家回憶。

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