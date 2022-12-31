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【經濟壓力】家庭月入6萬養一孩四老　港媽呻月月清︰好似唔夠生活

育兒經 16:07 2022/12/31

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有港媽指家庭月入6萬，日常開支多月月清。

有父母要養三代人，家庭開支花費不少。一名港媽日前在網上討論區大呻，家庭月入6萬，她與丈夫要養一名子女，以及雙方的父母即四名老人。她指家庭日常開支多，到頭來月月清，沒有多餘錢剩，大嘆生活艱難。

該名港媽本周四（29日）於「親子王國討論區」，以「家庭收入6萬都好似唔夠生活」為題發帖文表示，她月薪2萬，丈夫收入為6萬多，二人育有一個小朋友，還要供養4個老人家。她指支出分布於供樓、買日常用品、煮食買餸等，另外不時帶小朋友及老人家看醫生，就這樣「月月清」，無奈提出︰

究竟係我問題，定係香港真係生活太困難……

最新影片︰

網民︰10萬都唔夠

帖文引起網民熱議，很多人覺得6萬養一家大小確實不夠，「養埋4老，梗係唔夠錢啦」、「6萬供養咁多人，真係唔多夠」、「10萬都唔夠，唔好話6萬」、「問題係生活在香港」。持家不容易，似乎媽媽們都有共鳴。

有網民建議港媽嘗試轉工，或者可以增加收入，但她擔心找不到如現在工作般穩定的新工，亦沒有信心可以加薪，稱「我做HR兩萬蚊，好似已經係盡頭」。其中有網民提出，「或者娛樂方面慳啲使，4長老盡量用政府資源睇醫生」。

此外，有媽媽分享「唔好話你6萬，我8萬都係剛剛好」。她指沒養車、從不買名牌，一家四口每月外出吃飯兩次，每餐最多幾百元，這幾年沒去旅行。她抱怨經常有突發支出，「呢樣嘢壞嗰樣嘢又爛，書簿費、交稅水電煤愈來愈多」，直言近月「使突曬」。

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責任編輯︰王明芳

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