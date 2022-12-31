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【絕世筍工】C朗葡萄牙建3萬呎豪宅 出高價聘管家廚師月薪5萬起

親子 15:31 2022/12/31

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C朗的超級豪宅市值2.5億，設備完善，最近佢哋出高薪招聘管家同廚師，大家機會嚟喇！

經濟環境不好，有加「辛」沒加薪，想找份絕世筍工就更加困難，不過葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前斥資9,140萬港元興建了一幢3層高的豪宅，預計2023年上旬峻工，並高薪招聘管家和廚師，月薪5萬起跳，具有豐富經驗者，薪金可更高，名額4個！

最新影片推介：

綜合外媒報道，37歲的葡萄牙球星C朗早前斥資約1,100萬歐元（約港元9,140萬），在卡斯卡伊斯（Quinta da Marinha）住宅區興建一幢3層高的豪宅，預計將於2023年上旬完工，但有指受到烏俄戰爭影響，豪宅現時市值可達3,000萬歐元（約2.5億港元）。

C朗的新豪宅即將入伙。（網上圖片）

C朗及女友喬治娜(Georgina Rodriguez)，早前為豪宅招聘4名員工，當中「管家」和「廚師」的月薪分別是5,500歐元（約港元45,696）以及6,000歐元（約港元5萬），還註明具有豐富經驗者，薪金可再向上調，相信如此優厚待遇必定吸引不少應徵。

    點擊圖片放大
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據悉C朗3層高的豪宅佔地822坪（約29,249平方呎），當中包括約3,200呎的主人睡室、約5,900呎的花園、仲有網球場、電影院、遊戲室及健身房，並有水療設備、室內室外游泳池以及海景套房，全屋採用智能供暖系統，而豪宅設有一個巨型車庫，可停泊30輛房車，配套頂尖。

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責任編輯︰王明芳

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