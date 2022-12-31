【連環爆竊】中區連環爆竊案兩內地男落網　作案後遭巡邏警員截獲

▲ 中區連環爆竊案兩內地男落網，作案後遭巡邏警員截獲。（資料圖片）

中區特遣隊人員在區內進行反爆竊行動期間，於中區德輔道中288號發現2名男子形跡可疑，遂上前截查，惟其中一名年約30歲的內地男子未有按指示停下並逃去，警員遂展開追捕，其後在永樂街58號以胡椒噴劑制服該名男子。警員其後分別在男子及另一名28歲內地男子身上檢獲約1.5萬元現金及兩支螺絲批。

初步調查顯示，2名內地男子懷疑與一宗今日（31日）凌晨約4時在地點安和里4號一單位發生的爆竊案及一宗12月21日在樂古道54號一單位發生的爆竊案有關，兩個單位分別損失約1.5萬元現金及約27萬元現金。

30歲內地男子涉嫌爆竊、阻礙警務人員執行職務及非法入境被捕，他其後報稱不適，清醒被送往瑪麗醫院檢查。另一名28歲內地男子則涉嫌爆竊及外出時藏有盜竊工具被捕。案件交由中區警區刑事調查隊第三隊跟進。

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記者：黃穎津