【霸氣大劉】劉鑾雄發聲明提出6大要點　澄清與呂麗君關係：分手後不相往來

富商劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）在2014年分手，二人育有一女一子，當中20歲長女劉秀盈（Zoe）能歌善舞，更入選香港芭蕾舞劇團，最近在香港文化中心場演出芭蕾舞劇《胡桃夾子》，劉鑾雄亦送花給女兒，更親筆寫賀卡打氣。

而早前在網上流傳一條約40多秒的短片，片中為現時很少公開露面的大劉，在3名保鏢護駕下，在自己旗下銅鑼灣皇室堡鬧人，而在大劉身邊的還有呂麗君。

【霸氣大劉】劉鑾雄與舊愛呂麗君銅鑼灣行街 大劉怒罵踎地男︰使唔使搵人趕你呀？

同時，傳出大劉與呂麗君復合傳聞。今日（12月31日），大劉向傳媒就此事發出澄清聲明，如下：

對於近日有媒體明示或暗示，意指我與呂麗君(現改名為呂姵霖）復合一事，並非屬實，為免引起大家的誤會，本人 劉鑾雄認為必須要作出以下澄清，以正視聽：

1. 最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議。當日呂小姐只是在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，並不是呂小姐與本人相約逛商場，在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面。

2. 上述有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂小姐任何財政照顧或支持。

3. 對於近日媒體出現網路打手，故意散佈謠言，不僅誤導公眾，亦對本人及本人家人造成滋擾，本人覺得有必要作出澄清。

4. 本人於2016年與陳凱韻結婚，亦早已將絕大部份名下財產作出處理，以防日後他人作出任何無理訴訟，所作一切無非為保障陳凱韻及家人，避免日後有人為一己私利，興風作浪。

5. 本人重申，本人與呂小姐除了作為小朋友的父母親外，並無任何關係，亦絕對不想有任何關係，請大家不要誤信網路打手不實傳聞，作出無謂的聯想或揣測。

6. 本人自2014年與呂小姐分手後，不相往來，是次作出此聲明，實屬逼不得已，為免他人乘機招搖撞騙。