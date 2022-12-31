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【MIRROR成員】姜濤傷癒歸隊現身叱咤　MIRROR三位成員確診「唔齊腳」亮相

娛樂 16:37 2022/12/31

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

期待12子再現舞台！

人氣男團MIRROR在日前（12月29日）的《新城勁爆頒獎禮2022》中以組合及成員個人總共嬴得9個獎項，成績驕人。

而在將於明日（1月1日）舉行的《2022年度叱咤樂壇頒獎典禮》，MIRROR亦以組合及成員個人入圍多個獎項，有消息指早前因籃球賽事受傷的姜濤亦將會歸隊，令一班「鏡粉」興奮不已，期待能在台上再見他們全員現身。

【新城勁爆頒獎禮2022】MIRROR成員各有得獎 炎明熹曾比特奪突破歌手

Lokman＋Alton＋Tiger確診

事與願違，有消息指12子將未能全員出席《叱咤》，隊長楊樂文（Lokman）確診，其的粉絲群已廣發他將缺席《叱咤》的消息。

群組發出的公告寫道：「由於Lokman身體抱恙，隊長將不會出席1月1日晚之叱吒頒獎禮，請各位留意，如有任何更新，會盡快在此公佈。至於頭巾場地大合照安排，LMFC稍後會再通知大家，大家保重身體，在此祝隊長早日康復。」

除Lokman外，王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）亦確診，Alton在《新城勁爆》前一晚在社交網站透露抱恙缺席的消息，而Tiger則於頒獎禮當日缺席，後來才在社交網站透露身體不適，但有指Tiger已康復可能如常出席叱咤。

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姜濤歸隊

另外，因養腳傷而停工多時的姜濤，據知他已康復並參與排舞，將以最佳狀態歸隊現身《叱咤》與姜糖見面。

但由於有成員確診，他們明天依然「唔齊腳」表演。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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