【電話騙案】警搗兩「假冒官員」電話詐騙集團拘14人　涉27宗騙案涉款共約1,700萬元

▲ 警搗兩「假冒官員」電話詐騙集團拘14人，涉27宗騙案涉款共約1,700萬元。（資料圖片）

荃灣警區根據線報及經深入調查後，於12月28至29日展開代號「天鏡」（SKYMIRROR）的打擊電話騙案行動，拘捕12名本地男子及2名本地女子，年齡介乎18至52歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

調查顯示，當中10名男子及2名女子，年齡介乎21至52歲，為2個「假冒官員」電話詐騙集團的成員。該些詐騙集團的騙徒訛稱自己為政府人員，致電受害人並以不同藉口要求他們交岀銀行帳戶資料或指示他們轉帳至指定戶口，而被捕人則涉嫌提供銀行戶口收取贓款及處理犯罪得益。

警員經調查後，相信該兩個集團涉及27宗同類型騙案，受害人為8名男子及19名女子，年齡介乎19至80歲。27宗騙案涉款共約1,700萬元，而每宗案件損失金額為約1.7萬元至350萬元。行動中，人員檢獲一些銀行文件及多部手提電話，懷疑與案有關。

案件交由荃灣警區重案組跟進。12名被捕人涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，他們已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

另外，荃灣警區刑事部於12月29日分別在旺角及上水拘捕一名18歲姓杜男子及一名20歲姓李男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。調查顯示，他們懷疑於12月6日致電一名80歲男子，向他聲稱為其兒子，因牽涉刑事案件而需要繳交保釋金，遂上門假冒為其兒子的友人，並騙取其3萬元現金。該名80歲男子及後向親人求證，始知受騙，遂報案。2名被捕男子現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

此外，警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

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記者：黃穎津