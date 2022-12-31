【好人好事】外籍乘客搭的士遺背囊　的哥物歸原主有好報

▲ 外籍乘客搭的士遺背囊，的哥物歸原主有好報。

的哥車不拾遺有好報！有的士司機於網上指昨天（30日）載外籍乘客到梅窩後，發現有一個「背囊仔」被遺留在車廂，裡頭藏著一個小公仔，他於是打上電台尋找失主，幾經轉接，終尋獲失物主人，還被告知公仔背後的窩心小故事。原來公仔是客人小兒子的日常小伙伴，由出生至今6個年頭秤不離砣，為了答謝司機，客人除了再為司機加單去機場外，又給予500元免找，最後握手示意感激。

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該名司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文指昨日（30日）接載了外籍父子前往梅窩，下車後才發現他們遺漏一個小背包，為了找尋聯絡資料，他於是將背包打開，但發現「入面乜都無，得一個公仔」，只好放在一邊繼續做生意。過了數小時，司機致電的士電台查詢「有冇人搵過背囊」，得到肯定回覆，更指客人已經「搵咗3次」，其後更特意再次親身致電司機。

我話放心，我6點送到酒店門口。

與客人再次相見後，對方即表示自己一家3口來香港玩2星期，昨天其實是他們最後一日留港，入夜便要趕搭飛機離港，於是便再次請司機載他們到機場，臨走前更直接給予500元，並握手表示感謝。對方表示公仔對小兒子很重要，原因是「原來個公仔係個小朋友出世已經喺身邊，一直陪佢周圍去，已經6歲」。

▲ 外籍客人為答謝司機，請他接載一家人到機場外，臨走前更直接給予500元。(Facebook圖片)

眼見對方小兒子對於公仔的失而復得顯得非常開心，司機臨別時便叮囑「小朋友以後要攬實啲」小孩則回應「話佢上咗一課，以後都會記得」。

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責任編輯：羅嘉欣