【公開認愛】被爆與IU秘戀4個月　李鍾碩事務所親證戀情：同僚關係發展成情侶

▲ 二人成為情侶！

現年33歲韓國男神李鍾碩（公司正名：李鐘奭）昨晚（12月30日）憑《黑話律師》奪「MBC演藝大賞」年度大獎，在感言中稱：「長久以來很喜歡的『那個人』」，引網民熱議，認為他暗示在熱戀中。

而韓媒《Dispatch》今天爆料稱，李鍾碩的「那位」就是29歲國民歌后「IU」（李知恩），更指二人同到日本旅行。

李鍾碩IU被爆秘戀4個月 情侶裝往日本名古屋旅行拍拖

▲ 二人被拍一起遊日本。

被拍遊日本

李鍾碩在12月20日往日本大阪出席粉絲見面會，而《Dispatch》拍到IU在12月24日乘飛機到名古屋，指李鍾碩結束粉絲見面會後，往名古屋的高級度假屋「AmanNemu」與女友會合。而且他們在機場還被拍到背同樣的背包和戴同款眼鏡。

有消息指今次旅行是李鍾碩親自準備，酒店和接送服務都是李鍾碩安排，經理人並不知情。

而李鍾碩在24日赴名古屋與IU約會後，26日便飛到東京舉行見面會，27日返回首爾。

秘戀4個月

據知兩人已經交往4個月，雙方家人都知道兩人拍拖，而且李鍾碩已融入女方家中，連IU的弟弟也照顧到，雙方的朋友表示：「二人的戀情已獲得家人的認可。IU擔任李鍾碩妹妹的婚禮歌手，李鍾碩主動邀IU的弟弟聖誕節一起旅行。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

李鍾碩事務所承認戀情

李鍾碩所屬的事務所經確認後表示：「李鍾碩與IU最近從親近的同僚關係發展成情侶，為了兩人可以維持美麗的愛情，請大家送上支持。」

其實李鍾碩與IU於2012年8月因合作主持音樂節目《人氣歌謠》結緣，相識10年的兩人最近終於發展成戀人，不少粉絲都替他們感高興，並紛紛送上祝福。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：