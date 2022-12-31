【殘而不廢】的哥分享勵志故事感動網民　輪椅少年身殘志堅獨自出街

▲ 的哥上網分享輪椅少年的勵志故事，感動網民。

人窮志短，不能成大事，反而不少殘障名人身殘志堅。今日（31日）有的士司機上網發帖，分享一個超勵志的故事，的哥指晚上接了一個坐輪椅的少年，由旺角返西貢，的哥打算幫忙卻被該少年拒絕，並說︰「隻腳跛啫，隻手都仲郁到」，看得網民很感動。

最新影片推介：

該的哥在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，表示晚上在旺角落客後，在創興廣場見到這個輪椅少年截車，他打算幫忙之際，卻被對方一口拒絕，

我開咗度門，諗住幫佢搬架輪椅上車，點之佢話唔使，剩係幫佢搬個椅架喺尾箱就得，都未講完佢就趷下趷下跳咗上車先，跟住就自己拉近架輪椅，然後好快手咁拆左兩個轆擺喺佢隻腳附近，之後好有禮貌咁叫我張個椅架擺喺車尾。

該少年上車後，表示要去西貢的村屋，的哥看到他不愛假手於人，心想這個少年意志堅強，十多歲仔坐輪椅又不用其他人陪伴，完全可以照顧到自己，

上車後我問佢點解唔用電動輪椅，佢話佢呢款可以快拆，電動輪椅太大架又重，好難搵到車搭，夜媽媽未必預約到，而且佢仲講笑話『隻腳跛啫，隻手都仲郁到』，我聽完真係唔知心酸定好笑……

的士駛到彩雲時，少年的電話響起，的哥估計是他的爸爸問少年幾點返家，但少年不停地說︰「唔使去接我，我自己搞得掂！」

之後去到西貢村屋個路口，已經有個男人企定定在等候，少年付車資後還不忘跟的哥道謝，

佢老豆好緊張個仔落車嗰下，扶到實一實，個仔就話得啦搞得掂，我覺得佢老豆都係個人才，夠膽俾個仔自己出去做佢嘅嘢，但係返到屋企時就係個仔嘅最強後盾，呢兩父子真係超窩心！

堅毅不屈感動網民

帖文一出，即感動不少網民，「我睇到眼濕濕，好感動！」、「個細路咁堅强，好感動吓」、「父子情深，不用講出口，感人」、「正能量，身殘志堅，比很多人強大」，同時也有網民大讚的哥有同理心，「師傅真係俾個Like你。因為你十分正能量、用你嘅愛心去接載 一個乘客」、「香港多啲你呢啲師傅就真係very good，的士界就係要有你呢啲存在」。

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳