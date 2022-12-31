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【擺烏龍】診所誤傳肺癌確診短訊　病人驚嚇絕望後始知真相

健康 19:23 2022/12/31

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英國一間診所向病人誤傳肺癌確診短訊。

大家聽到癌症都怕怕，希望惡疾遠離自己。近日英國一間診所意外向病人誤傳短訊，內容指病人確診肺癌，要求他們按指示跟進情況。收到這個短訊的病人當然很驚嚇，有人致電診所查問不果，一度非常絕望，而診所最終再發另一個短訊作解釋。

據英國廣播公司（BBC）報道，英國頓卡斯特（Doncaster）一間診所於12月23日，原本想趁聖誕節前向病人發短訊，祝他們聖誕快樂，可是卻不慎發出另一個訊息，通知他們患上肺癌，更指癌細胞已擴散至身體其他地方，並提示他們要填寫「DS1500」表格，該表是格讓患有晚期疾病的人士申請援助。

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估計8千病人誤收短訊

曾在該診所登記資料的病人多達8,000人，其中Sarah Hargreaves收到短訊時正在外出購物，形容看到「惡耗」後崩潰了。她不久前才在診所去除了一顆痣，正在等待身體檢查結果，因此當收到患癌的通知後，不禁憂心不已。即使她多次致電診所，仍沒有人接聽電話。

短訊指病人患上肺癌。（網上圖片）

另一位病人Carl Chegwin也收到短訊，他對突如其來的訊息感到不安，即時想到「這是笑話嗎？」因他不常去看醫生，卻被通知自己得了癌症。他當時感到奇怪，診所何以在聖誕節前幾天告訴人們，他們患上末期肺癌的壞消息。

有一位女士因非常擔心而直接到診所了解，就在診所附近遇到6個跟她一樣驚惶失措的人，因為他們都收到同樣的短訊。

診所發出另一個短訊，向病人致歉，並祝福他們聖誕快樂。（網上圖片）

其後病人在約一小時，陸續收到診所發出的第二個短訊，告訴他們之前的短訊是一個錯誤，並向他們致歉，又指出其實只想祝福他們聖誕快樂。

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責任編輯：羅嘉欣

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