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【迎接2023年】市民迫爆尖沙咀跨年倒數　冀疫情消退真正復常 

社會 01:12 2023/01/01

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維港上演10分鐘「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演。（林宇翔攝）

踏入2023年，在全面放寬防疫措施下的除夕倒數，不少市民飯後到維港兩岸欣賞旅發局跨年倒數活動，亦有市民到蘭桂芳倒數，尖沙咀、灣仔及中環一帶實施封路及人潮管制，亦有市民到商場倒數。市民對於今年跨年倒數特別高興，希望新一年疫情盡快退去，真正生活復常。 

政府早前放寬限聚令，餐廳食肆及酒吧等處所亦取消疫苗通行證，但口罩令仍然維持。雖然疫情再創近月新高，但無損市民興致，一家大小出外慶祝迎接新一年。 

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旅發局在尖沙咀文化中心有跨年倒數煙火匯演，昨晚11時45分，有國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）、香港花式跳繩會、鼓樂團「激鼓」表演；在迎接2023年最後半分鐘，灣仔會展巨型倒數時鐘登場，在踏入新年即在外牆展示「2023」字樣，現場市民於維港沿岸觀賞，而特首李家超伉儷主席倒數儀式。 

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緊接維港上演10分鐘「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演，不少市民興奮拍手，亦有市民自拍留念，祝願新一年疫情消退，期望生活回復正常。

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責任編輯：吳雋妍

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