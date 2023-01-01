【in the round】許廷鏗首開跨年騷　Alfred除夕夜歌單送樂迷驚喜

▲ 許廷鏗（Alfred）一連兩晚舉行演唱會。（越玲瓏 攝）

一連兩晚的《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》於前晚（12月30日）假九展Star Hall舉行首場演出，首次以獨立歌手身份開騷的許廷鏗（Alfred）順利完成兩晚演唱會。

【in the round】許廷鏗獨立發展後⾸次舉⾏個唱 邀《全⺠造星IV》WinWin+CK任嘉賓唱新歌

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除夕（12月31日）夜的歌單如下：

1. 沒有人可以為你的幸福負責

2. 修羅場

3. 煽風點火

4. 都是別人的

5. 假面具(feat. WinWin)

6. 亻言(feat. CK)

7. 旁聽他人的秘密

8. 平庸之鬼

9. 同連

10. 聆聽世界這分鐘(feat.吳林峰)

11. 同途 (feat.吳林峰)

12. 不要忘記沿途風景

13. 微時(feot. 小巧)

14. 誤解(feat. 小巧)

15. 一場同學 （feat. 藍奕邦）

16. 青春頌（feat. 藍奕邦）

17. 良心發現

18. 有今生沒來世

19. 久天長地

20. 小奇蹟日

21. 香港式聖誕

22. 佛系人生

23. 事過境遷(郵輪)

24. 最喜歡不是我

25. 荒廢之綠洲

26. 停半分鐘聽一闋歌（倒數歌）

27. 神奇之旅

28. 你在我在

29.演員的自我修養

30. 無力感

31. 面具

32. 慌

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