  • 15°C
香港時間 : 2023101日 (週日) 07:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【in the round】許廷鏗首開跨年騷　Alfred除夕夜歌單送樂迷驚喜

娛樂 03:00 2023/01/01

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

許廷鏗（Alfred）一連兩晚舉行演唱會。（越玲瓏 攝）

一連兩晚的《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》於前晚（12月30日）假九展Star Hall舉行首場演出，首次以獨立歌手身份開騷的許廷鏗（Alfred）順利完成兩晚演唱會。

【in the round】許廷鏗獨立發展後⾸次舉⾏個唱　邀《全⺠造星IV》WinWin+CK任嘉賓唱新歌

    點擊圖片放大
    +4
    +3

除夕（12月31日）夜的歌單如下：

1. 沒有人可以為你的幸福負責
2. 修羅場
3. 煽風點火
4. 都是別人的
5. 假面具(feat. WinWin)
6. 亻言(feat. CK)
7. 旁聽他人的秘密
8. 平庸之鬼
9. 同連
10. 聆聽世界這分鐘(feat.吳林峰)
11. 同途 (feat.吳林峰)
12. 不要忘記沿途風景
13. 微時(feot. 小巧)
14. 誤解(feat. 小巧)
15. 一場同學 （feat. 藍奕邦）
16. 青春頌（feat. 藍奕邦）
17. 良心發現
18. 有今生沒來世
19. 久天長地
20. 小奇蹟日
21. 香港式聖誕
22. 佛系人生
23. 事過境遷(郵輪)
24. 最喜歡不是我
25. 荒廢之綠洲
26. 停半分鐘聽一闋歌（倒數歌）
27. 神奇之旅
28. 你在我在
29.演員的自我修養
30. 無力感
31. 面具
32. 慌

最新影片：劉穎鏇專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【in the round】許廷鏗獨立發展後⾸次舉⾏個唱　邀《全⺠造星IV》WinWin+CK任嘉賓唱新歌
13:34 2022/12/31
【in the round】許廷鏗獨立發展後⾸次舉⾏個唱　邀《全⺠造星IV》WinWin+CK任嘉賓唱新歌
【in the round】許廷鏗投資逾七位數開四面台　Alfred凡事親力親為：係歌手+老闆+員工
16:45 2022/11/15
【in the round】許廷鏗投資逾七位數開四面台　Alfred凡事親力親為：係歌手+老闆+員工
【叱咤樂壇】鄭欣宜許廷鏗先後開音樂會　Alfred有安慰林欣彤：佢係好叻女
17:32 2022/11/10
【叱咤樂壇】鄭欣宜許廷鏗先後開音樂會　Alfred有安慰林欣彤：佢係好叻女

你可能感興趣

【in the round】許廷鏗獨立發展後⾸次舉⾏個唱　邀《全⺠造星IV》WinWin+CK任嘉賓唱新歌
13:34 2022/12/31
【in the round】許廷鏗獨立發展後⾸次舉⾏個唱　邀《全⺠造星IV》WinWin+CK任嘉賓唱新歌
【in the round】許廷鏗投資逾七位數開四面台　Alfred凡事親力親為：係歌手+老闆+員工
16:45 2022/11/15
【in the round】許廷鏗投資逾七位數開四面台　Alfred凡事親力親為：係歌手+老闆+員工
【叱咤樂壇】鄭欣宜許廷鏗先後開音樂會　Alfred有安慰林欣彤：佢係好叻女
17:32 2022/11/10
【叱咤樂壇】鄭欣宜許廷鏗先後開音樂會　Alfred有安慰林欣彤：佢係好叻女
許廷鏗 演唱會 演唱會 歌手 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
12:59 2022/12/31
【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
【MIRROR成員】姜濤傷癒歸隊現身叱咤　MIRROR三位成員確診「唔齊腳」亮相
16:37 2022/12/31
【MIRROR成員】姜濤傷癒歸隊現身叱咤　MIRROR三位成員確診「唔齊腳」亮相
【禦寒大法】寒冷天氣手腳冰冷難入睡 專家教腳掌加1物令腳部升溫8度
15:01 2022/12/28
【禦寒大法】寒冷天氣手腳冰冷難入睡 專家教腳掌加1物令腳部升溫8度