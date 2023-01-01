【in the round】許廷鏗回到起點重新出發　Alfred感謝小巧+Joyce+Mag：望過多廿年仍同枱食飯

▲ 許廷鏗（Alfred）預告再開個唱。

由自許紀錄主辦的《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》兩場演唱會已順利舉行，首次舉行跨年騷的許廷鏗（Alfred）感觸良多，Alfred於台上答謝樂迷及分享感受。

許廷鏗於騷後接受TOPick訪問，Alfred直言有意於今年再舉行演唱會，希望更多喜歡其音樂的樂迷能入場觀賞。

【in the round】許廷鏗首開跨年騷 Alfred除夕夜歌單送樂迷驚喜

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重新認識

Alfred首次以獨立歌手身份開騷，他於台上有感而發：「原來有啲嘢唔係想做就可以做。」故他很享受現時的身份，並向樂迷重新介紹自己：「多謝你哋嚟陪我見證我嘅第一次。大家好，我係許廷鏗。」

唱畢《荒廢之綠洲》後，Alfred說：「呢個地方仍然有好多值得我哋鍾意嘅地方。」他又答謝樂迷一直相伴：「多謝你哋陪我踏上呢個神奇之旅。」

其後又以歌詞開玩笑：「『一點都不怕』，係咪唱到一點都不怕啊？」樂迷隨即大叫支持。

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打破界限

Alfred今次以比較舞台的方式表演，希望打破跟樂迷之間的comfort zone。

他感謝嘉賓和舞蹈員，「咁多位嘉賓都係未來大碟有合作嘅朋友。多謝Dancers，他們不止是Dancers，還是靈魂，串連咗成個故事。」

12年的成長

12年前，Alfred曾於九展舉行《許廷鏗時光演唱會2013》，並為其人生首個演唱會，「呢個地方，我12年前嚟過呢度，唔知之後會有咩變化，可能會遷拆、搬遷。」他感慨換了身份的自己再次來到同一場地跟樂迷分享音樂。

《香港式聖誕》的MV有外國的風景，Alfred透露：「歌曲是集合了世界各地的香港人，大家在不同地方找尋人生的岀口。」原來拍攝者為已移居加拿大的香港人。

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首個跨年騷

倒數環節於演唱《停半分鐘聽一関歌》的過程中，Alfred受訪時說：「第一次開跨年騷，第一次跟觀眾倒數，原來感覺幾興奮，但後台有很多人說話，提醒我還有15分鐘，其實有些意思的，有些歌迷以為我忘記了Count Down，因為那首歌叫《停半分鐘聽一関歌》。」

他續指：「我們想唱到中途停半分鐘，然後Count Down，然後繼續唱歌，本身是有這個設計。」

▲ （越玲瓏 攝）

被問到為何倒數時間只有6秒？，他回應：「有些事剎那光輝都很好，反而我覺得這個騷的籌備了很久，兩天的Run Down都很不同。自己公司從兩個人開始到現在很不容易。」

Alfred花費7位數舉行今次的演唱會，被問到能否回本？他坦言：「我不知道啊，你見我這個台都沒想過要回本，我是真心覺得這幾年大家都很支持我，想以回饋形式報答大家。」

▲ 鄧小巧。（越玲瓏 攝）

憑歌寄意

Alfred於演唱《微時》一度眼濕濕，他解釋：「（鄧）小巧寫了一首歌給我，叫《微時》，不止是我和小巧，還有Joyce（鄭欣宜）和Mag（林欣彤），三娘教子的組合。」

他又說：「大家十多年來的高高低低，仍然在大家身邊實在是很難能可貴，其中一句『生於這圈太亂』，確實是的，中間有很多離離合合，希望我們過多廿年後仍然可以同枱食飯。」

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預告再開騷

完騷前，Alfred興奮跟樂迷表示很快會再見面，他謂：「今次的售票情況很好，令我低估了大家，很希望2023年可以再開騷，即使不是在更大的場地，也想開更多的場次。今次很多謝唱歌老師Max，令我唱得很舒服，希望可以挑戰紅館，當我覺得追到Eason的時候，他又彈走了，所以音樂是無止境的。」

今次Alfred於演唱會表演跳唱為樂迷帶來新鮮感，他笑言：「日後會做多幾首跳唱歌，挑戰MIRROR，說笑而已，我近日才稱讚過Jeremy。如果可以要從Anson Lo手中搶回Joyce，哈哈。」

記者：梁樂欣

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