【加風四起】電費加幅近46%交通機構擬申加價　一文看清各樣加幅

踏入2023年即有加價潮，市民衣食住行負擔加重。兩電今日（1日）起，分別按年加價19.8%及45.6%，創歷年新高；多項交通已申請加價，包括5間巴士公司申請加價1至2成；天星小輪更申請加價1倍；三隧則將在8月調整收費，其中紅隧及東隧擬加價至30元。

電費：1月起加價，平均淨電價按年升幅均創歷年新高

中電每度電收費加至154.4仙，按年加幅19.8%

港燈每度電收費加至197仙，按年加幅達45.6%

房委會停車場租金：1月1日起加價

月租私家車、輕型貨車和大型巴士露天及有蓋泊車位的收費分別上調100元及120元，電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調20元及30元

時租收費私家車、輕型貨車及電單車泊車位時租收費上調1元，私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則上調5元。

文憑試考試費

考試費上調2%，按學校考生報考6科（2個語文科及4個非語文科）計算，考試費合計為3,258元，學校考生將由政府代繳考試費，自修生則自行負擔加幅。

已提出加價申請或擬加價的公共交通機構：

隧道收費

隨着西隧專營權明年8月1日屆滿，港府建議由明年8月2日起，3條過海隧道按「貴減平加」原則調整，紅隧和東隧擬分別加價10元和5元，劃一收30元；西隧則會減價15元至60元。

專營巴士

運各專營巴士公司於今年上半年開始陸續提交加價申請，加價幅度介乎1至2成。

天星小輪

陷入財困的天星小輪去年11月已申請擬加價1倍，尖沙咀至中環的航線，成人上層單程票價加價3.2元，即新票價是6.4元，星期六、日及公眾假期的票價更達8.4元，同時或取消現行長者免費乘船優惠，改以計劃申請政府「2元優惠計劃」。

月票則由160元加至320元，旅客票則由32元增至64元。攜單車上船須繳付的單車費亦因應會加價一倍，由16元增至32元。

的士

有業界向運輸署申請市區的士起錶價再加6元，即增至33元，或分兩階段各加3元；另有的士團體則計劃向政府申紅的落旗加5元、新界的士加4.5元，以跳錶加2毫。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒