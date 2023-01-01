《今際之國》女主角奉子成婚　土屋太鳳嫁片寄涼太雙喜臨門

2023年1月1日即傳出喜訊，人氣劇《今際之國的有栖》女主角土屋太鳳與GENERATIONS主音片寄涼太於日本時間早上7時，在IG上載一張日出相片，並聯名宣布結婚，同時透露土屋太鳳懷孕，將迎新生命到來。

他們寫道，在2023年，先要給各位表示感謝同時宣布婚訊，他們表示在不同的合作演出中，二人互相尊敬、互相幫忙，一起跨越了相遇以來的時光。而為了將這份羈絆與未來連結，他們決定要為結婚而準備，而同時他們還迎來了新生命。

而這份奇蹟，他們會一同努力迎接新時代的日光，為更深的愛情而邁進。最後希望大家能繼續守護他們。

▲ 土屋太鳳與片寄涼太合作《哥哥太愛我了怎麼辦》而結緣。

秘戀5年

綜合日媒報道，二人在諮詢過前輩們意見後決定結婚，而且於2022年底發現土屋太鳳懷孕。

土屋太鳳與片寄涼太因在2017年上映的青春愛情喜劇《哥哥太愛我了怎麼辦》結緣，兩人在片中飾演沒有血緣關係的兄妹。日媒指，該片在2016年8月開拍，他們的關係越來越親密，電影於2017年上映後，他們開始秘密拍拖。

據報，土屋和片寄交往十分低調，基本上絕不二人外出約會，當他們要在外面見面時，還會帶幾名「煙霧彈」製造煙幕，所以外間一直不知二人拍拖數年，今日更宣布結婚，令人驚喜。

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