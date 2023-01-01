  • 17°C
香港時間 : 2023101日 (週日) 11:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《今際之國》女主角奉子成婚　土屋太鳳嫁片寄涼太雙喜臨門

娛樂 10:39 2023/01/01

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

2023年1月1日即傳出喜訊，人氣劇《今際之國的有栖》女主角土屋太鳳與GENERATIONS主音片寄涼太於日本時間早上7時，在IG上載一張日出相片，並聯名宣布結婚，同時透露土屋太鳳懷孕，將迎新生命到來。

他們寫道，在2023年，先要給各位表示感謝同時宣布婚訊，他們表示在不同的合作演出中，二人互相尊敬、互相幫忙，一起跨越了相遇以來的時光。而為了將這份羈絆與未來連結，他們決定要為結婚而準備，而同時他們還迎來了新生命。

而這份奇蹟，他們會一同努力迎接新時代的日光，為更深的愛情而邁進。最後希望大家能繼續守護他們。

土屋太鳳與片寄涼太合作《哥哥太愛我了怎麼辦》而結緣。

秘戀5年

綜合日媒報道，二人在諮詢過前輩們意見後決定結婚，而且於2022年底發現土屋太鳳懷孕。

土屋太鳳與片寄涼太因在2017年上映的青春愛情喜劇《哥哥太愛我了怎麼辦》結緣，兩人在片中飾演沒有血緣關係的兄妹。日媒指，該片在2016年8月開拍，他們的關係越來越親密，電影於2017年上映後，他們開始秘密拍拖。

據報，土屋和片寄交往十分低調，基本上絕不二人外出約會，當他們要在外面見面時，還會帶幾名「煙霧彈」製造煙幕，所以外間一直不知二人拍拖數年，今日更宣布結婚，令人驚喜。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Netflix劇集】《今際之國的有栖》山崎賢人玩生死遊戲　土屋太鳳小背心力拼朝比奈彩比堅尼
16:50 2020/12/14
【Netflix劇集】《今際之國的有栖》山崎賢人玩生死遊戲　土屋太鳳小背心力拼朝比奈彩比堅尼
【宋仲基拍拖】宋仲基女友被爆睇婦科疑有孕　經理人公司巧妙回應
13:31 2022/12/26
【宋仲基拍拖】宋仲基女友被爆睇婦科疑有孕　經理人公司巧妙回應
【不老男神】山下智久全裸演出《今際之國2》　拍檔大爆鋼條身材背後辛酸
17:55 2022/12/29
【不老男神】山下智久全裸演出《今際之國2》　拍檔大爆鋼條身材背後辛酸

你可能感興趣

【Netflix劇集】《今際之國的有栖》山崎賢人玩生死遊戲　土屋太鳳小背心力拼朝比奈彩比堅尼
16:50 2020/12/14
【Netflix劇集】《今際之國的有栖》山崎賢人玩生死遊戲　土屋太鳳小背心力拼朝比奈彩比堅尼
【宋仲基拍拖】宋仲基女友被爆睇婦科疑有孕　經理人公司巧妙回應
13:31 2022/12/26
【宋仲基拍拖】宋仲基女友被爆睇婦科疑有孕　經理人公司巧妙回應
【不老男神】山下智久全裸演出《今際之國2》　拍檔大爆鋼條身材背後辛酸
17:55 2022/12/29
【不老男神】山下智久全裸演出《今際之國2》　拍檔大爆鋼條身材背後辛酸
娛樂人物職業 演員 歌手 電影 電視劇 日本

最高瀏覽

【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
12:59 2022/12/31
【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
【MIRROR成員】姜濤傷癒歸隊現身叱咤　MIRROR三位成員確診「唔齊腳」亮相
16:37 2022/12/31
【MIRROR成員】姜濤傷癒歸隊現身叱咤　MIRROR三位成員確診「唔齊腳」亮相
【禦寒大法】寒冷天氣手腳冰冷難入睡 專家教腳掌加1物令腳部升溫8度
15:01 2022/12/28
【禦寒大法】寒冷天氣手腳冰冷難入睡 專家教腳掌加1物令腳部升溫8度