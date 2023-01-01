【第一家庭】習近平獨生女童年照曝光　「中國第一公主」哈佛畢業行蹤低調

▲ 習近平獨生女習明澤哈佛大學畢業，行蹤低調。

中國國家主席習近平昨晚（12月31日），發表2023新年賀詞，官媒央視依照慣例介紹習近平背後書架的照片，這次偏重其家庭照，包括習抱著年幼女兒習明澤、連同夫人彭麗媛一家三口的合照等。女兒習明澤據悉畢業於美國名學府哈佛大學，但過往行蹤低調，在海外就讀時知道其身份的不超過10人。

每年習近平的新年賀詞，央視都會介紹習近平書架照片，今次共有27張照片，包括習與家人的生活照，習與父親習仲勛和大陸前領導人胡錦濤、已故領導人江澤民等政治合照，以及習2022年視察、參與黨務等重大活動工作照。

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這次大量增加家庭照，並且首次曝光兩張與女兒習明澤的合照，包括習近平年輕時抱著年幼的女兒，女兒胖胖的臉頰模樣可愛，另一張是習牽著女兒的合照，習明澤穿著一條粉紅色裙，俏皮地抬起右腿。

另有兩張自2013年新年賀詞後擺放至今的家庭照，包括16年前習在福州工作時，教導女兒踏單車的親子時光，還有習與父親、妻女一起散步的照片。

除了親子合照，亦有習近平夫婦的合照，包括彭麗媛年輕時彈鋼琴的照片、習近平夫妻與父母的合照、一家三口的合照等。央視以文字介紹，「家庭是人生第一課堂，父母是孩子的第一任老師。習近平高度重視家庭教育，多次發表重要講話，重要指示。」

據了解，有「中國第一公主」之稱的習明澤向來極為低調，至今官方發布的只有她的童年照片，至於網上流傳的生活照，則未獲官方證實。

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出生於1992年6月27日的習明澤，現年30歲，中學就讀杭州外國語學校，2009年8月進入浙江大學外國語學院同聲傳譯專業，畢業後到美國哈佛大學繼續深造。有美國媒體過往報道，習明澤利用化名在哈佛大學主修心理學和英文，了解她她真正身分的人不超過10個，僅限於親密的友人和幾位教職人員。

著名東亞問題專家、哈佛大學榮休教授傅高義在2015年接受「美國之音」採訪，證實習明澤於2014年從哈佛畢業，已經返回國內。傅高義指出，作為有特殊背景的學生，習明澤在哈佛讀書時並沒有受到特別對待。

不過美國國會共和黨聯邦眾議員Vicky Hartzler在2022年2月曾披露，2020至2021學年期間，有約31萬7千名來自中國的留學生於美國就讀，其中包括習明澤，並指習明澤在2014年在哈佛完成本科學業後，於2019年重新報名研究所深造。

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責任編輯︰王明芳