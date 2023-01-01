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【加風四起】麥當勞本月起加價　6件麥樂雞餐原售26元加至28元

社會 10:48 2023/01/01

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香港麥當勞本月起上調全綫主餐廳產品價格，平均加幅約3%，包括魚柳包、麥樂雞餐等人氣餐點分別加1元及2元。麥當勞同時在1月2日至8日推出多項優惠，包括10元9件麥樂雞。

麥當勞指魚柳包原售12元，加1元至13元；而麥香雞與豬柳漢堡將回歸「超值選」系列，原本售20.5元及15元，新價將下調至14元。而「醒晨超值選」的炒雙蛋包、豬柳蛋漢堡餐及魚柳包餐由原有售價20元加價至21元；「麥麥食超值套餐」的豬柳蛋漢堡餐及麥樂雞餐（6件）原價分別為27及26元，分別加1元及2元，售28元。而脆辣雞腿包餐及巨無霸餐，由原價40元起，分別加至41.5元起及42元起。

麥當勞解釋，全球消費物價高企，本港亦面對電費雙位數增幅、運輸成本提高、人才短缺、食材食油價格上升等挑戰，令本地整體經營成本不斷增加。

麥當勞同時在明日元旦日（1日）推出全日早餐活動，任何時段均可享用兩款早餐，售30元起。1月2日起，麥當勞App將推一連7日不同優惠，例如買超值套餐加1元加配麥炸雞1件等。當日起至2月20日，凡於麥當勞餐廳或麥當勞App使用PayMe from HSBC消費滿35元，即可獲得5元優惠劵。麥當勞App亦將繼續向所有用戶提供每星期200元的美食優惠。

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責任編輯：蘇文軒

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