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【交通違例】新界南總區打擊藥駕醉駕　除夕及元旦17男女被捕

社會 11:02 2023/01/01

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新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日凌晨，在區內展開打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日（2022年12月31日至1月1日）凌晨，在區內展開打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試。
 
行動中拘捕16名男子及1名女子，年齡介乎22歲至51歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「藏毒」、「在公眾地方管有攻擊性武器」、「危險駕駛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「無第三者保險而使用汽車」、「超速駕駛」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「在沒有第三者風險投保的情況下允許他人使用汽車」、「允許他人駕駛未獲發牌的車輛」及「欠交法庭罰款」。
 
另外，人員昨日凌晨時分在長青隧道口設置路障，一輛私家車被要求停車搜查時，司機突然加速衝過路障駛入隧道，警員遂展開追截，最終在長青公路截停該私家車。經初步調查，一名41歲男司機涉嫌「危險駕駛」、「酒後駕駛」及「藥後駕駛」被捕。
 
人員1月1日凌晨時分在貨櫃碼頭南路巡邏期間，發現一輛形跡可疑的私家車，遂上前截查。經初步調查，警方檢獲少量懷疑大麻，並以「藏毒」罪名拘捕1名本地男子及4名非華裔男子，年輕介乎22歲至24歲。
 
整個行動中，警方合共向1,116名司機進行酒精呼氣測試，對違例司機發出共46張定額罰款告票並扣留五部懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。

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責任編輯：蘇文軒

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