【因為愛情】因疫情與台男丈夫分隔3年　堅強港女「一拖二」湊兩個小朋友

由連詩雅（Shiga）主持的J2節目《因為愛情》內，Shiga訪尋12個特別的愛情故事，讓觀眾體會愛情偉大之處，是既可超越傳統觀念和時間、亦可跨越地域甚至生死。

在前晚（12月30日）播出的愛情故事主角，是因疫情分隔香港及台灣兩地的阿恩和Jason。透過朋友介紹認識的「恩son」，經過一個月密集式保持通話後，相約在台灣旅行見面，因而認定對方，並先後誕下兩名女兒。

▲ 香港人阿恩和台灣人Jason。

靠視像通話維持感情

原本生活將有更多藍圖，可惜因為疫情，二人三年前開始被逼分隔兩地，2歲半的小女兒更沒有真正見過父親，一家四口只靠視像通話拉近距離。

𠩤本憧憬嫁人後膊頭有依靠的阿恩，因突如其來的改變重拾堅強鬥志，千方百計「一拖二」湊大兩名女兒，為騰出更多時間照顧小朋友，更放棄原本熱愛的舞台劇幕後工作。

▲ 分隔兩地，只可以靠視像通話溝通。

飛往台灣團聚

難得的是，即使付出再多，阿恩還是能保持正向思想、笑著過好每一天：「再難都只係一個過程，見招拆招咯。我覺得人生到老一定有一啲缺席率，或者會有啲小意外發生，呢個就係人生。」

憑著信念，阿恩終等到撥開雲霧的日子，並在製作組與Shiga陪伴下，為踏上飛往台灣一家團聚的新旅程作最後衝刺。

▲ 一家人終於在台灣團聚。

連詩雅頗依賴另一半

阿恩的獨立勇敢及大女兒的懂事，令Shiga深受感動，更想起5歲時的自己是何等不懂事。Shiga紅著眼哽咽謂：「我細個冇阿恩個大女咁生性，佢知道媽媽要照顧妹妹，佢唔會出聲同呷醋。」

她續說：「但當我5歲時，我係唔明白點解媽媽由朝到晚都要返工，點解唔可以早啲返嚟屋企，我好深刻喺我5歲嗰時，我發過一次好大嘅脾氣，問媽咪：『點解你要出去工作，點解你唔可以陪我？』我話我唔要錢呀，淨係要媽咪！依家大個明白咗，諗番轉頭就會覺得自己原來係咁衰。」

▲ Shiga想起5歲時的自己很不懂事。

談到異地戀，Shiga透露只經歷過一次，並坦言不太能接受：「讀書時經歷過，對方去咗美國讀大學，好快知道我唔係好適合異地戀。」

她然後分析指：「首先要各自都好獨立，雖然生活上有好多嘢我可以處理，但我喺情感上係會幾依賴另一半，需要感受到對方喺我面前，當然依家科技好發達可以視像，但我成日覺得隔住個Mon感覺係唔同嘅。」

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