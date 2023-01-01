【樂園意外】跳樓機突故障停50米高空　兩遊客寒風中被困4小時：全身疼痛絕望

▲ 兩名遊客被困在跳樓機上。（Twitter圖片）

寒冷天氣下被困在遊樂設施上，實是無妄之災。日本大阪一個遊樂園近日發生跳樓機故障，兩名20多歲男女在低溫下受困在最高點近4小時，直至深夜才獲救。

據日本放送協會（NHK）報道，位於大阪枚方市的遊樂園，在12月30日跳樓機突然故障，設施升至頂回後無法降下，當時乘坐在上面的1男1女，於寒風中被困於50米高空長達4小時。

據園方說法，跳樓機在接近最高點附近，有可以暫時讓遊客停在空中的煞車裝置，但在事發當晚卻無法釋放煞車。當時透過緊急操作，將跳樓機部分座位降落至地面，但仍有兩名20多歲男女的位置無法順利操作，因此在晚上9時才通報消防單位處理。

然而，消防車到場發現雲梯不夠高，直至深夜11時左右，消防員才靠著繩索抵達最高點附近，並以手動方式按下跳樓機的煞車裝置，成功救出受困的兩名遊客。

消防指，兩名遊客雖無外傷，但身體十分虛弱，送往醫院治療。據悉，當晚氣溫僅攝氏3.2度，受困女遊客在社交平台講述事發經過，從照片可以看到送往醫院後，女子手指夾著醫療器材，手腕還綁著30日當天的入園券。她憶述，當時只覺得非常寒冷，身體亦一直無法動彈，全身感到疼痛和絕望。

遊樂園園長岡本敏治向受到影響的遊客致歉，目前正調查故障原因，並臨時休園，將於1月2日恢復營運。

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責任編輯：羅嘉欣