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【新冠疫情】高拔陞：確診難免上升　醫管局急增「一老一幼」診症名額　暫不放寬探病檢安排

社會 15:22 2023/01/01

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醫管局行政總裁高拔陞在網誌表示，隨着社會活動增加，本地新冠病毒個案難免會進一步上升，面對放寬防疫以及與內地通關，醫管局的重點策略是保護高風險群組市民，特別是「一老一幼」，新冠病毒指定診所及遙距醫療已調撥資源，增加優先群組數額，以盡早為高風險群組市民提供治療。

高拔陞又指，會確保有足夠抗病毒藥物存量，2種在港註冊藥物「帕克斯洛維德」(Paxlovid)和「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)的供應充足，其他藥物包括止痛退燒藥、含「撲熱息痛」成份藥物的庫存亦充足。為了更有效善用資源，會理順分發藥物方法。在有限醫療資源下，醫管局會一如既往，盡力確保本地合資格人士獲得合適的治療和藥物，至於其他非合資格人士的需求，局方會在拯救生命和公眾衞生等特殊考慮下，按現行機制作出考慮和安排收費。

鑑於新冠病毒感染仍在社區活躍，為保障病人及同事安全，醫管局必須謹慎處理並暫時保留目前探訪前的檢測安排，避免病毒經由探訪者帶入醫院，危及留院的病人以及增加前線同事的壓力。高拔陞指明白有關安排對市民或許帶來不便，因此會不時檢討，一旦情況許可，就會盡快放寬有關安排，

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責任編輯：蘇文軒

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