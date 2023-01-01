【母愛偉大】巴士急轉彎捨命推開丈夫　媽媽肉體護B母子慘遭輾斃

▲ 母子雙雙身亡，留下丈夫一人。

新年伊始，但台中就傳來了噩耗，台中市豐原發生致命交通意外，一輛巴士於12月27日無減速左轉彎，輾斃一對母子。事發影片於昨日(31日)曝光，可以見到巴士快速左轉，撞倒正在過馬路的一家三口，李姓妻子本能推開丈夫，並以肉體護子，後來母子慘遭輾斃，丈夫僅受輕傷。

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有車cam將事發畫面拍下，當時涉事巴士沿著學士路行駛，並於英才路口綠燈左轉，但疑因路口光線昏暗，53歲陳姓司機並未注意到斑馬線上有一家三口正在過馬路，當場撞倒3人，撞擊後巴士還向前滑行數米後才停下。

除了車cam畫面之外，路口閉路電視畫面也於今日曝光，只見當時李女發現要被撞上時，先是本能的想抱起兒子，接著疑似伸手推開丈夫，自己與兒子則慘被撞倒，兩人經送醫後，母子同告不治。

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丈夫事後受訪表示，事發當時天色並沒有很暗，司機發現肇事後過來第一句話說他沒有看到人，「我們3個人過馬路，他說他沒有看到」；他並強調巴士當時的速度極快速。

肇事司機事後辯稱，是因天色昏暗加上視線死角才釀禍，台灣檢方訊後則依過失致死罪嫌，並以10萬元新台幣(約港幣2.5萬）保釋候查。

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責任編輯︰王明芳