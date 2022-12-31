黃子華新片請免費搭摩天輪行大運　演員期望《毒舌大狀》拍續集開電視劇版

▲ 《毒舌大狀》導演及眾演員坐摩天輪行大運。

由黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德（Michael ）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、栢天男（Adam）主演，《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫（Jack）首部執導電影作品《毒舌大狀》，今日（12月31日）於中環摩天輪舉行活動，請全港市民免費搭摩天輪，眾演員出席活動跟大家歡送2022，迎接2023。

司儀問到眾人今次對自己的角色演繹，導演指林涼水與黃子華角色百份百吻合，所以認為子華是飾演的最佳人選，子華笑言：「我計算過林涼水與自己的年生八字很接近，因為我其實唔知道自己年生八字，所以任何嘢都近。原來對票房信心不大，但看到我們的陣容以及支持者，應該不會太差。」

分享拍攝點滴

而君豪透露：「今次演繹角色相當難，需要法律顧問幫助，去法庭觀看審訊法庭戲台詞一定難背。」而王丹妮表示拍攝前要準備充足，更開心是成就解鎖，成功考獲手語證書。

至於Fish表示：「導演話我因為黑人僧，有天份做這角色。」阿Dee則稱：「靠子華帶住我演戲，創出化學作用，導演知道要甚麼，我就跟着去演。」

另外，Renci說：「子華神是神來的，我們只是凡人，更要挑釁他，全靠導演在場給我膽量。」而Adam就說：「戲中作為整容醫生，係會認識到很多人，高興今次與這麼多重份量演員合作。」

▲ （左起）廖子妤、黃子華、王丹妮、楊偲泳。

期望《毒舌大狀》拍續集

完成台上訪問後，一眾演員移架去乘坐摩天輪，率先跟大家一起轉大運。

車廂內阿Dee、Renci、Fish和Adam均表示第一次坐中環摩天輪，Fish對着有點搖晃的車廂就有點緊張，調皮的Renci就指自己去主題樂園玩時，會特登搖吊車中的柱來嚇朋友，令到坐最外邊的Fish相當緊張。

同時，坐在摩天輪上看維港景色，Adam表示自己試過搭直昇機看維港，一旁的Renci即時發問是不是Micheal駕駛。

最後大家都希望可以坐一次由Micheal駕駛的直昇機，吊着《毒舌大狀》的橫額，近在摩天輪達到最高點時許願，希望《毒舌大狀》票房大賣、拍續集、開電視劇版、演唱會，實行一條龍式永續。

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