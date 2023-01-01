【明日大嶼】甯漢豪：勿以現時經濟估算未來土地需求　2024年再有交椅洲人工島造價報告

政府日前公布「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案，成本估算較原先大增16%至5,800億元。發展局局長甯漢豪今早(1日)表示，預計首幅填海用地於2028年推出，現仍處於前期規劃及研究階段，未能精準估算造價，亦難以估計賣地收入。她強調，如不預先創造土地，當機遇出現時，香港便會錯失良機。

甯漢豪今日在電台節目表示，工程仍處於前期規劃工程研究階段，未到詳細工程設計，故未能就造價作精準估算。她指，填海用地一共有1,000公頃，將陸續於2028年至2040年落成，歷時12年，同樣難以估計具體賣地收入。而5,800億元開支並非全數以公帑支付，會有不同的融資方案。

她續指，不應以現時的經濟狀況，估算未來的土地需求，假如未能預先創造土地，一旦迎來機遇，香港便會錯失良機和束手無策。

另外，甯漢豪說人工島成為「孤島」的說法被誇大，3個島之間有道路和運輸系統連接，分隔各島之間的「Y型」水道，相當於現時的沙田城門河，水道設計亦可減輕該區水流生態及石珊瑚的影響，並減輕熱島效應等。

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責任編輯：蘇文軒