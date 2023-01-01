【MIRROR成員】呂爵安借新歌《LOVERSE》讚頌愛　Edan感冒頂硬上拍MV

MIRROR成員呂爵安（Edan）在踏入2023年之前，於昨日（12月31日）推出全新R&B作品《LOVERSE》讚頌愛，在新歌MV內更化身外星人，與地球人發展超友誼感情!

Edan今次首度與周耀輝合作，歌名特別加入元宇宙（Metaverse）概念，變成《LOVERSE》。

他更特別為大家解釋這歌名及歌詞內容的意思：「《LOVERSE》係想講愛對人類好緊要，愛喺全宇宙都係一個共通嘅語言，喺任何地方都會發生，係一件 永恆嘅事情。」

▲ 《LOVERSE》MV

首次接觸R&B

歌詞裡面有兩句Edan印象很深：愛就要笨到像天才 / 愛就要大到成為大愛，他覺得這兩句的形容很巧妙。

Edan說：「愛未必好Logical（邏輯性），未必好有 原因，甚或有時可能會好蠢，但呢個就係愛嘅精神，唔好諗太多，唔好估太多。我開Live都有講過，希望呢個世界多啲愛，每個人都可以多少少愛或者大愛啲，成個世界 會開心啲，大家都會舒服啲。周耀輝老師寫嘅詞同我嘅理念好接近，所以好鍾意!」

今次是Edan第一次接觸R&B，一直很擔心難以拿捏，而為了盡善盡美，他特別用了7日時間灌錄《LOVERSE》，是繼《E先生連環不幸事件》後灌錄時間最長的一次。

《LOVERSE》本來預定在聖誕節推出，不過因延期最終改到大除夕才面世，不過這卻與MV裡的情節吻合了！

因為MV裡都有倒數情節，而Edan亦化身外星人來到地球，遇上一名少女，發展出超出估計的情誼。

▲ 《LOVERSE》MV

新形象夠誇張

Edan變身外星人，原來有段故，他說:「以往啲MV我都係演一個貼地嘅男生，會經歷大家都會經歷嘅嘢，好多類似嘅嘢，所以就諗不如試啲新嘢，或者跳脫啲，冇咁現實嘅嘢，結果就揀咗外星人嘅主題。自己聽咗個故 仔都覺得好吸引，更提出我要做外星人!」

為了做個入型入格的外星人，Edan不但換上最誇張的服飾，他更漂白了頭髮，又戴了Colour Con，讓人眼前一亮。「今次應該係出道以來最誇張嘅一次，誇過出Show，但好好玩，可以著啲好誇張嘅嘢，可以試新形象，睇落都唔錯。」

▲ 《LOVERSE》MV

長期戴Con覺累

不過，Edan擔心自己的表現未能令人信服自己是外星人，他說:「唯一少少擔心自己做外星人會唔會好傻 仔?因為全程俾女主角Lead（帶領）住做一啲嘢，乜都唔識咁。希望出嚟感覺大家會覺得幾得意，亦希望俾到大家想像空間，想像如果倒數時有個外星人喺背後出現，會係點呢?」

今次《LOVERSE》MV不但要在不同地方取景，又要轉換多個造型，更要一日內完成拍 攝，所以整個拍攝進程都十分緊張。

Edan也說:「都幾辛苦，咁嘅長鐘工作模式，有少少懷念但同時又好有動力，因好耐冇試過咁Chur拍MV，加上成個MV嘅氣氛同主題我都好鍾意，所以OK。」

不過他指：「今次最攰係戴Colour Con，不嬲戴Con都唔可以戴好耐，會好攰好拮眼，加上前兩日開始喉嚨痛，有少少嚥喉發炎，有少少感冒，好在有Keep住食藥，我比較擔心女主角多啲，因為有幾個Shot（鏡頭）同我好近距離，我同佢講都應該病硬。」

▲ 《LOVERSE》MV

期望更多新嘗試

踏入2023年，Edan分享來年的目標：「2023年希望出多啲唔同種類嘅歌。其實都袋住咗啲歌好想出，亦都係風格好唔同，希望可以儲多啲唔同種類嘅歌。另外就係繼續唱多啲歌，變靚仔啲，做戲做好啲！」

最後，Edan為各位送上最有愛的 祝福，說:「祝大家2023年新年快樂，希望大家可以勇敢去愛，搵到自己所愛，活喺 呢個充滿愛嘅宇宙入面，同埋記得聽《LOVERSE》!」

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