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【通關在望】政府爭取本月8日與內地首階段通關　初期設限額需核酸陰性

社會 12:33 2023/01/01

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香港與內地通關在即，政務司司長陳國基表示，特區政府正努力爭取最早在本月8日實施與內地首階段通關，初期會設人數安排，又建議市民及旅客須事先接受核酸測試，陰性才可過關。

陳國基在社交平台指，由他帶領的「通關事務協調組」正分秒必爭地擬訂穩妥方案以達致逐步、有序、全面通關，當局同時與中央、粵深政府相關單位密切聯繫。除了現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。

通關初期，當局會為往返內地和香港的旅客預設合適的人數安排，並逐步增加往返內地和香港的海陸空交通班次等，以符合實質需要。視乎首階段通關的運作情況，政府將進一步擴展通關規模，最終達致全面通關。為減低疫情交叉感染的風險，政府建議香港市民到內地和內地旅客到香港，都必須事先接受核酸測試，確保陰性才可過關。

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責任編輯：蘇文軒

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