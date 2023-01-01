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【狂買模型】老公月花$2500買模型稱會升值　人妻大呻：儲唔到首期

親子 13:14 2023/01/01

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人妻大呻，老公狂買模型無法儲首期。

不少男人都有儲模型公仔的嗜好，然而耗盡生活費狂買，就不是健康的情況。有台灣人妻近日在社交平台大呻，丈夫每月花逾萬元台幣（約2500港元）買七龍珠公仔，甚至不夠錢要人妻借，並信誓旦旦地以後一定會升值，令人妻擔心無法儲到首期買樓。

有台灣人妻在facebook「爆料公社」發文指，去年有太太擅自將丈夫珍藏的哥斯拉公仔送給親戚孩子，引發輿論狂轟涉事太太，認為她不尊重丈夫。自從這件事之後，人妻的丈夫就似乎多了底氣，覺得妻子不敢丟掉或送贈其收藏的公仔，於是更肆無忌憚地買七龍珠公仔。

以前一兩個月才買一組，現在買到連每個月1萬元（台幣）生活費都不夠用，還跟我借，但借了永遠不會還。

人妻忍不住責備丈夫幾句，丈夫竟反駁指，人妻買護膚品也很貴，並指自己工作壓力大，「保留點興趣有錯嗎？」人妻委屈表示，自己一年才買3次護膚品，都是在特價時才敢買，但丈夫現在每月買公仔，還用兩人的共同儲蓄訂做了整面牆的展示櫃。

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她表示，可以體諒老公壓力大，買東西舒壓，但也不能每月都買，甚至不能接受責備，

哥斯拉只有一隻，但他的悟空都快破百隻了，常常說會升值，以後退休金有著落，我看再買下去連房子首期都存不到了......

不少網民紛紛留言指，丈夫搞錯了重點，哥斯拉事件是太太不尊重的問題，但卻被人妻的丈夫無限上綱，沒好好規劃財務狀況，婚姻就難以走下去。

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責任編輯︰王明芳

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