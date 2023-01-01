【恐怖蛀牙】蛀牙塞滿發黑菜渣　噁心畫面曝光吸引逾億觀眾

▲ 蛀牙塞滿發黑菜渣。

牙痛是很多人都會遇到的問題，若牙縫間積聚食物殘渣及碎屑就會引起發炎。美國有牙醫在社交平台分享為患者洗牙及治療牙齒的影片，其中有病患的蛀牙中，竟藏有黑色的蔬菜殘渣，畫面相當噁心。

據外媒報道，美國洛杉磯一名兒童牙醫在TikTok「The Kidz Dentist」分享病患的治療影片，近日他分享的一則13秒的影片已獲逾1億觀看次數。從畫面可見，鏡頭瞄準患者其中一隻蛀牙，牙醫從蛀牙的洞口中，用小夾子刮出食物殘渣，然後更拉出一整條已變黑的菜，接著他再用醫用吸管吸走菜渣。

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不少網民紛紛留言指，看完後馬上去刷牙，亦有人表示看到菜渣完整地拉出來，感到很療癒。牙醫補充，如果不好好注意口腔清潔，經常吃零食或喝含糖飲品，久而久之就會導致嚴重蛀牙。

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責任編輯：羅嘉欣