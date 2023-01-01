【童星變型男】16歲楊凱博型男初長成 自小習武曾奪武術比賽冠軍
TVB童星楊凱博入行12年，曾演出多套劇集，包括《城寨英雄》、《白色強人》、《逆天奇案》等，更與多位視帝視后合作，尤其在《黯夜守護者》中，楊凱博飾演陳煒的反叛兒子，經常與煒哥演對手戲，演出令觀眾印象深刻。
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當年楊凱博演出時《黯》劇時，只有14歲，事隔兩年，他極速成長，近照已經蛻變成型男，日前他就在社交網晒出新相，見他為新劇染了幾撮紅髮，有一張則用手托下巴，身形亦非常結實，原來跟他自幼習武有關。
從小習武
楊凱博自小習武，師承香港著名武術運動員李暉，而且他曾在2014年和2015年的武術比賽中分別奪得全能冠軍及亞軍、刀術冠軍，絕對是顏值與實力並重，社交網有不少他比賽時的照片，以及練習拉筋的照片，可見他非常努力。
早於四歲入行的他，2021年有6部參演作品，2022年亦有4部作品推出，是TVB的「御用童年」，曾演過馬國明、陳展鵬以及王浩信等視帝的童年，演出經驗相當豐富。
不過，他為人熟悉的原因是一個2013年的保險公司電視廣告，廣告中的楊凱博調皮地問：「乜嘢叫做保險啊？」由於他非常招積的表情，最後竟然被網民截圖兼改圖，配上張學友經典對白「你吔屎啦！」，又或者是秦沛的「你大我呀！？」等對白，成為「網絡萬能key」！
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責任編輯︰王明芳