【育兒心得】5招助孩子新一年實踐計劃　家長多讚賞付出時間陪子女同行

▲ 新一年，家長可以陪孩子訂立大計，輔導孩子一步步實行。（istock圖片）

新一年，有沒有跟孩子一起訂立新年大計呢？新年計劃不一定驚天地泣鬼神，可以是一些小朋友容易達到的目標。令小朋友更容易從中掌握滿足感。

但說到底，最重要還是家長跟孩子「同行」，把計劃一起實行起來。

家長的角色

家長的角色可以是計劃的監督員，令計劃循着目標進行。家長也可以是教練，引導孩子，令他們遇到挫敗時鼓勵他們前進。

但家長要留意，切勿把所有事情都預先打點好，令孩子毫無挑戰情況下完成，扼殺孩子挑戰自己的機會。但當孩子遇上問題的時候，的而且確很容易放棄，以下幾個小點子，可能可以協助家長，鼓勵孩子把計劃徹底實行。

一、學習表達

當孩子遇上困難的時候，處理他們情緒是首要工作。鼓勵孩子學會表達情緒，學習溝通技巧。把他們的難處都說出來，令孩子感覺被重視。

當然，家長的反應才是最重要的，我們不要急着替孩子解決問題。先嘗試把情緒處理好，也鼓勵孩子用自己言語把困難說出來，往後家長才引導孩子解決問題的方法。

二、鼓勵親身接觸

我們跟孩子制定的計劃只是一個意識形態，沒有實體掌握，對孩子來說十分虛幻的。所以要令孩子對計劃有更深體會，就需要鼓勵小朋友親身接觸相關材料。

例如，孩子的計劃是希望學習溜冰。家長當然不是馬上提他們報名，可以先給孩子接觸溜冰或相關的材料，再替他們設立關卡，例如要達成某些條件才替他們報名。在過程中令他們親自感受，便可以令他們更堅定向目標進發。

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三、觀察四周 適時調整計劃

世界環境每天在變，孩子的世界一樣。年頭定立的目標並不代表全年適用。所以家長可以培養孩子眼界擴闊，接觸世界更多新奇事物，令他們眼界大開，關注四周變化，適時把目標調整。

但我們要留意，調整計劃並不代表把計劃推倒重來。而是微調方向或更精準地設立目標，盡量不要把整個計劃劈掉重練。

四、練習耐性

最令孩子放棄的就是漫長的準備，也未到完成目標的一日。所以訓練孩子耐性是必須的。訓練孩子耐性方法很多，最有力的方法還是家長同行。有家長的陪伴，可以令到孩子更有力量。

其次，當孩子遇上困難時，可以把目標分階段進行，每個階段都是一個小目標，令孩子更容易達到，增加滿足感。

五、做好期望管理

就算有好的目標，也不一定能夠順利完成。當家長覺得遇上不能解決的問題，孩子便需要面對跟自己期望不一樣的後果，對孩子的傷害也是最深，失去信心之餘有可能提不起勁重新開始。

家長可以先做好期望管理，告訴孩子就算100分努力，最後也未必可以得到100分結果。把現實情況告訴孩子，不要害怕孩子承受不了。

以上五個小點子都希望幫助家長新一年鼓勵孩子目標進發，當中少不了的還是無限的「接納」，透過「讚賞」令孩子更有信心。還有「時間」陪伴孩子同行。

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作者簡介︰

3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。