【中大獎】亡父透過通靈者轉告5號碼　兒子幸運中大獎：2023年有美好開始

▲ 55歲美國男子幸運地中大獎，他透露是參考亡父所提供的號碼而中獎。（iStock圖片）

不少人都抱著中大獎一夜致富的夢，但夢想成真的人並不多，而美國就有一名55歲的幸運男子，近日買彩券中了大獎獲得4.4萬美元（約34萬港元），而他透露自己中獎的原因，是有通靈者告訴他，已故的父親轉告他5個號碼。

據《每日星報》報道，美國華盛頓55歲男子Wezzie Brunswick，在11月18日晚買了一張彩券，並贏得4.4萬美元的大獎。他在受訪時指，自己之所以會中獎，全要歸功於早於兩年前去世的父親，因為對方疑拜託了一名通靈者，轉告他5個號碼。

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Wezzie指出，父親所給的5個數字都是生日等重要日子，但有趣的是，這些數字並未中獎，而他參考父親的「貼士」，隨意挑選了5個號碼，並幸運地中了其中4個，成功獲得4.4萬美元。

Wezzie透露，他打算把部分獎金投入造車行業，因為這是他30多年來的興趣和夢想，剩下來的獎金，他就會用在家庭上，還清孩子們的學貸，讓2023年有個美好的開始。

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責任編輯︰王明芳