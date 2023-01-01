【缺德住客】粉嶺居屋住戶晾衫架曬臘肉　與內衣褲齊掛窗外肥油滴落下層

▲ 有缺德住客在住所窗外曬臘肉。

在家中晾衫架曬臘肉影響鄰居，粉嶺有新居屋屋苑住戶於社交平台上載照片投訴，有數戶住客在窗戶外的晾衫架大曬臘肉，然而臘肉油份豐富，不斷向下滴，導致下層的簷篷邊緣被染黑，衣物更恐被沾污。

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粉嶺新居屋山麗苑剛入伙一年，就有缺德住客遭投訴。有住戶在所屬的facebook群組中發帖，她表示，入冬時已提醒住戶不要曬臘肉，然而仍有人將豬腩肉當成衣服般掛出窗外的晾衣架生曬。

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她提及，其中一戶在12月底出現，掛有5條肥美的豬腩肉，而且豬油更滴落下層住戶的簷篷。她還張貼了另外兩戶照片，其中有一戶把臘肉掛在衣架上，與內衣褲一起曬，另一戶則掛了目測約20條臘肉在晾衫架上，而且到晚上也沒有收回屋內。她再次提醒住客勿再於窗外曬臘肉，

我都唔想大家為咗幾條臘肉搞到左口左面，希望各位鄰居唔好喺屋企曬臘肉。話哂都係自己屋企，唔好搞到周圍油笠笠啦。

帖文引起其他住戶熱論，紛紛斥責涉事單位住客自私缺德，有人甚至建議射漂白水或殺蟲水，有人亦憂引起衛生問題，質疑此舉會引起鼠患。

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責任編輯︰王明芳