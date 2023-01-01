  • 19°C
香港時間 : 2023101日 (週日) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【缺德住客】粉嶺居屋住戶晾衫架曬臘肉　與內衣褲齊掛窗外肥油滴落下層

親子 16:41 2023/01/01

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

有缺德住客在住所窗外曬臘肉。

在家中晾衫架曬臘肉影響鄰居，粉嶺有新居屋屋苑住戶於社交平台上載照片投訴，有數戶住客在窗戶外的晾衫架大曬臘肉，然而臘肉油份豐富，不斷向下滴，導致下層的簷篷邊緣被染黑，衣物更恐被沾污。

最新影片：

粉嶺新居屋山麗苑剛入伙一年，就有缺德住客遭投訴。有住戶在所屬的facebook群組中發帖，她表示，入冬時已提醒住戶不要曬臘肉，然而仍有人將豬腩肉當成衣服般掛出窗外的晾衣架生曬。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

她提及，其中一戶在12月底出現，掛有5條肥美的豬腩肉，而且豬油更滴落下層住戶的簷篷。她還張貼了另外兩戶照片，其中有一戶把臘肉掛在衣架上，與內衣褲一起曬，另一戶則掛了目測約20條臘肉在晾衫架上，而且到晚上也沒有收回屋內。她再次提醒住客勿再於窗外曬臘肉，

我都唔想大家為咗幾條臘肉搞到左口左面，希望各位鄰居唔好喺屋企曬臘肉。話哂都係自己屋企，唔好搞到周圍油笠笠啦。

帖文引起其他住戶熱論，紛紛斥責涉事單位住客自私缺德，有人甚至建議射漂白水或殺蟲水，有人亦憂引起衛生問題，質疑此舉會引起鼠患。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

 

相關文章

【童年時代】重返成長地葵盛西邨感觸落淚　森美自爆抑鬱症從未斷尾
12:35 2022/12/30
【童年時代】重返成長地葵盛西邨感觸落淚　森美自爆抑鬱症從未斷尾
【情緒勒索】女婿夾份出錢買樓要求落一半名　外母痛罵不夠愛老婆：明天就去辦離婚
17:21 2022/12/30
【情緒勒索】女婿夾份出錢買樓要求落一半名　外母痛罵不夠愛老婆：明天就去辦離婚
【狂買模型】老公月花$2500買模型稱會升值　人妻大呻：儲唔到首期
今日 13:14
【狂買模型】老公月花$2500買模型稱會升值　人妻大呻：儲唔到首期

你可能感興趣

【童年時代】重返成長地葵盛西邨感觸落淚　森美自爆抑鬱症從未斷尾
12:35 2022/12/30
【童年時代】重返成長地葵盛西邨感觸落淚　森美自爆抑鬱症從未斷尾
【情緒勒索】女婿夾份出錢買樓要求落一半名　外母痛罵不夠愛老婆：明天就去辦離婚
17:21 2022/12/30
【情緒勒索】女婿夾份出錢買樓要求落一半名　外母痛罵不夠愛老婆：明天就去辦離婚
【狂買模型】老公月花$2500買模型稱會升值　人妻大呻：儲唔到首期
今日 13:14
【狂買模型】老公月花$2500買模型稱會升值　人妻大呻：儲唔到首期
家庭關係 健康問題 環境衞生 家庭教育

最高瀏覽

【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
12:59 2022/12/31
【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
【MIRROR成員】姜濤傷癒歸隊現身叱咤　MIRROR三位成員確診「唔齊腳」亮相
16:37 2022/12/31
【MIRROR成員】姜濤傷癒歸隊現身叱咤　MIRROR三位成員確診「唔齊腳」亮相
【珍惜生命】年輕骨科醫生升職第1日跳樓　背後悲慘原因令人淚目
15:44 2022/12/26
【珍惜生命】年輕骨科醫生升職第1日跳樓　背後悲慘原因令人淚目