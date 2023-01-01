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【戲王之王】65歲萬梓良暴瘦登台　上台步履不穩要工作人員攙扶

娛樂 16:47 2023/01/01

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曾主演不少經典影視作的萬梓良（萬子），其狂野式演技一直為迷津津樂道。不過現年65歲的他，近年主力北上發展，並以登台、商演居多，已很少影視演出，對上一套參演電影已是2020年上映的《麥路人》。

事實近年多次傳出他身體欠佳，在2017年更因糖尿病一度退休，休息一段日子後復出，不時四處登台。

不過日前有網民上載一段短片，片中的萬梓良穿西裝、頭戴Cap帽並配太陽眼鏡，可是外表比以前消瘦很多，而且上台要工作人員攙扶，而且更因未能站穩身體突然後傾幾乎摔倒，令不少粉絲憂心。

【瓷婚禮物】64歲萬梓良與妻子補拍婚照　盡顯大佬霸氣：萬子娶老婆掂唔掂？

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慧眼欣賞周星馳

萬梓良早在1977年麗的電視出道，在麗的主演了《大內群英》、《太極張三丰》等大熱劇集。然後於1983年過檔TVB，先後演《流氓大亨》、《生命之旅》、《成吉思汗》、《他來自江湖》、《大家族》、《巨人》等經典，曾3奪TVB視帝的黎耀祥便說過，心目中視帝只有萬梓良。

萬子在1987年曾跟當年未走紅的周星馳合作劇集《生命之旅》，當時萬子已慧眼欣賞對方，經常主動跟仍稱星仔的周星馳研究劇集，把他當徒弟般授演技。之後，二人在1989年的《他來自江湖》再合作。

在1992年，萬子與第一任太太恬妞結婚時，也由周星馳當伴郎。但這段婚姻只維持4年，最終因性格不合在1996年離婚。

《麥路人》

不放棄演藝工作

2002年，萬梓良與中國南方航空公司空姐郭明黎結婚，她比萬梓良年輕16歲。在2003年2月，二人誕下兒子萬大千。

不過萬梓良曾表示有遺傳性糖尿病和痛風，故必須控制飲食，由以往一餐可食三碗飯，至變成三口飯，且因注射胰島素，令體型發福，更一度暴肥30kg。萬子曾指自己不可做劇烈運動，同時因痛風和膽固醇過高而戒海鮮。可是，可是最近卻消瘦。

不過，萬子未有放棄演戲，雖然曾在2017年宣布退休，但他為太太和兒子，近年仍有登台和參與一些影視作品演出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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