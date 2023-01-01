【富爸媽】10歲生日獲父母贈逾百萬跑車　兒子收車匙超興奮

▲ 10歲收跑車！影片截圖

10歲男童收逾百萬跑車生日禮物！馬來西亞一對富有父母，為了慶祝兒子10歲生日，大手筆送上跑車作生日禮物，還找來男童最愛的卡通人物變型金鋼交貨，父母將運送跑車直到兒子收到的過程拍成短片，令到一眾網友羨慕不已，想做這對富有父母的契仔！

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根據《星洲網》報導，這名含住金鎖匙出生的男童，現年10歲，父母送上Nissan跑車GT-R R35作生日禮物，雖然該車種面世已經15年，但售價仍然居高不下，美國的GT-R車型定價分別為Premium等級11萬5千美元（約港元90萬）、Nismo等級21萬2千美元（約港元165萬），但根據短片無法判斷男童所收是那個型號。

▲ 坐上駕駛座感受。影片截圖

從影片可見，Nissan跑車GT-R R35，被裝入貨車內，隨後被送至男童家中。影片中更可以看到有變形金剛現身，將車匙移交給男孩，車牌上則是寫著Amaran，估計是男童的名字，男童父母更分別在他的雙頰送上一吻，非常疼錫兒子。

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網友:貧窮限制了我的想像

不過男童還未成年，無法取得駕照親自駕車，不過他有坐上駕駛座手握軚盤感受，後來父母安排了司機駕車帶他試駕。網友們紛紛留言，「貧窮限制了我的想像」、「其實不是給孩子的啦！是爸爸想要很久了」、「還收乾兒子嗎？我隨時可以過去」、「我10歲的生日禮物，應該只有玩具車吧！」。

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責任編輯︰王明芳