《阿凡達：水之道》香港破1億50萬元票房 成去年全球最快破10億美元票房電影 娛樂 17:32 2023/01/01 分享： 分享： 熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 ▲ 《阿凡達：水之道》 全球最賣座的荷里活電影《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water） 勢如破竹，上映14日全球票房破10億美元，榮登2022年最快衝破全球10億美元票房的電影，亦暫位本年度全球十大票房電影第二位。 至於在香港，《阿凡達：水之道》上映踏入第三周，票房已破1億50萬元大關，吸引逾60萬觀眾人次入場。 ▲ 《阿凡達：水之道》 精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 《阿凡達：水之道》薛歌妮韋花化身14歲少女 直言：一生難忘的經驗 16:04 2022/12/29 《阿凡達：水之道》薛歌妮韋花化身14歲少女 直言：一生難忘的經驗 《阿凡達：水之道》堪稱CG特技水平天花板 拆解奇幻潘多拉星球背後製作秘密 18:12 2022/12/23 《阿凡達：水之道》堪稱CG特技水平天花板 拆解奇幻潘多拉星球背後製作秘密 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 23:34 2022/12/01 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 你可能感興趣 《阿凡達：水之道》薛歌妮韋花化身14歲少女 直言：一生難忘的經驗 16:04 2022/12/29 《阿凡達：水之道》薛歌妮韋花化身14歲少女 直言：一生難忘的經驗 《阿凡達：水之道》堪稱CG特技水平天花板 拆解奇幻潘多拉星球背後製作秘密 18:12 2022/12/23 《阿凡達：水之道》堪稱CG特技水平天花板 拆解奇幻潘多拉星球背後製作秘密 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 23:34 2022/12/01 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 荷里活 動作片 科幻片 電影 導演