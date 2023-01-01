  • 19°C
香港時間 : 2023101日 (週日) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《阿凡達：水之道》香港破1億50萬元票房　成去年全球最快破10億美元票房電影

娛樂 17:32 2023/01/01

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

《阿凡達：水之道》

全球最賣座的荷里活電影《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water） 勢如破竹，上映14日全球票房破10億美元，榮登2022年最快衝破全球10億美元票房的電影，亦暫位本年度全球十大票房電影第二位。

至於在香港，《阿凡達：水之道》上映踏入第三周，票房已破1億50萬元大關，吸引逾60萬觀眾人次入場。

《阿凡達：水之道》

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

《阿凡達：水之道》薛歌妮韋花化身14歲少女　直言：一生難忘的經驗
16:04 2022/12/29
《阿凡達：水之道》薛歌妮韋花化身14歲少女　直言：一生難忘的經驗
《阿凡達：水之道》堪稱CG特技水平天花板　拆解奇幻潘多拉星球背後製作秘密
18:12 2022/12/23
《阿凡達：水之道》堪稱CG特技水平天花板　拆解奇幻潘多拉星球背後製作秘密
【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】
23:34 2022/12/01
【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】

你可能感興趣

《阿凡達：水之道》薛歌妮韋花化身14歲少女　直言：一生難忘的經驗
16:04 2022/12/29
《阿凡達：水之道》薛歌妮韋花化身14歲少女　直言：一生難忘的經驗
《阿凡達：水之道》堪稱CG特技水平天花板　拆解奇幻潘多拉星球背後製作秘密
18:12 2022/12/23
《阿凡達：水之道》堪稱CG特技水平天花板　拆解奇幻潘多拉星球背後製作秘密
【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】
23:34 2022/12/01
【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】
荷里活 動作片 科幻片 電影 導演

最高瀏覽

【MIRROR成員】姜濤傷癒歸隊現身叱咤　MIRROR三位成員確診「唔齊腳」亮相
16:37 2022/12/31
【MIRROR成員】姜濤傷癒歸隊現身叱咤　MIRROR三位成員確診「唔齊腳」亮相
【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
12:59 2022/12/31
【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
【母愛偉大】巴士急轉彎捨命推開丈夫　媽媽肉體護B母子慘遭輾斃
今日 11:59
【母愛偉大】巴士急轉彎捨命推開丈夫　媽媽肉體護B母子慘遭輾斃