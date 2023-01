《阿凡達：水之道》香港破1億50萬元票房　成去年全球最快破10億美元票房電影

▲ 《阿凡達:水之道》

全球最賣座的荷里活電影《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water) 勢如破竹,上映14日全球票房破10億美元,榮登2022年最快衝破全球10億美元票房的電影,亦暫位本年度全球十大票房電影第二位。

至於在香港,《阿凡達:水之道》上映踏入第三周,票房已破1億50萬元大關,吸引逾60萬觀眾人次入場。

▲ 《阿凡達:水之道》

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R