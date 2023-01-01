【康城巴士意外】將軍澳康城路新巴796P翻側　車上31名乘客13人受傷

▲ 新巴796P翻側。(互聯網)

將軍澳康城路有新巴796P翻側，意外發生初時現場估計有23人受輕傷，仍有10多人被困車內。多名傷者被救出後清醒，坐在路邊包紮及等候送院，多輛救護車在場戒備。初步消息指，車上當時有31名乘客，包括15男14女及2名男童，當中13人受傷，全部送院治理。

有現場乘客表示，巴士從總站開出後，車速不算太快，但突然撞上路壆後翻側，車內很多乘客跌在地上，要爬出車廂。現場亦有消息指，司機報稱有障礙物，肇事原因有待調查。

運輸署表示，因交通意外，康城路往環保大道方向、近康城港鐵站的部分行車線已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線。

新巴向所有受影響乘客致歉，並對傷者表達慰問，會配合警方調查，而涉事車長昨日休息，意外為今日第4程車，未有超時工作。



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責任編輯：蘇文軒