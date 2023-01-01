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【私藏煙花】2漢大埔停車場搬運4大箱煙花爆竹被捕　共重2噸市值200萬

社會 18:00 2023/01/01

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(警方提供)

新界北總區反三合會行動組人員根據情報及經深入調查，昨日（12月31日）下午約4時在大埔大華街一個停車場內發現2名形跡可疑男子正在搬運4個大型木箱，人員遂上前截停2名男子。

人員搜查4個木箱，並檢獲大批煙花爆竹，包括「孔雀開屏」、「滿地紅」及「龍吐珠」等種類，共重約2噸，市值約200萬元。警方拘捕該兩名分別58歲姓徐及62歲姓周本地男子，涉嫌「非法藏有爆竹或煙花」。被捕男子已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。由於煙花爆竹數量不少，爆炸品處理課人員亦有到場協助移動該批爆炸品及檢走樣本化驗。
 
警方重申，根據香港法例295章《危險品條例》第7條，任何人如非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可判罰款20萬及監禁12個月，市民切勿以身試法。警方同時呼籲，任何人如有涉及案件的資料，請與警方聯絡。

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責任編輯：蘇文軒

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