【私藏煙花】2漢大埔停車場搬運4大箱煙花爆竹被捕　共重2噸市值200萬

▲ (警方提供)

新界北總區反三合會行動組人員根據情報及經深入調查，昨日（12月31日）下午約4時在大埔大華街一個停車場內發現2名形跡可疑男子正在搬運4個大型木箱，人員遂上前截停2名男子。

人員搜查4個木箱，並檢獲大批煙花爆竹，包括「孔雀開屏」、「滿地紅」及「龍吐珠」等種類，共重約2噸，市值約200萬元。警方拘捕該兩名分別58歲姓徐及62歲姓周本地男子，涉嫌「非法藏有爆竹或煙花」。被捕男子已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。由於煙花爆竹數量不少，爆炸品處理課人員亦有到場協助移動該批爆炸品及檢走樣本化驗。



警方重申，根據香港法例295章《危險品條例》第7條，任何人如非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可判罰款20萬及監禁12個月，市民切勿以身試法。警方同時呼籲，任何人如有涉及案件的資料，請與警方聯絡。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒